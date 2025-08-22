Trưng bày tài liệu quý của NSND Đinh Bằng Phi

Nhân dịp Giỗ Tổ ngành Sân khấu - Ngày Truyền thống Sân khấu Việt Nam (12-8 âm lịch, tức 3-10-2025), Nhà hát Nghệ thuật Hát bội TP HCM sẽ khánh thành phòng trưng bày tài liệu, sách nghiên cứu và hiện vật quý do gia đình NSND Đinh Bằng Phi trao tặng.

Đại diện gia đình, ông Đinh Thành Tâm bày tỏ niềm vui khi nguyện vọng gìn giữ và phát huy di sản của NSND Đinh Bằng Phi được thực hiện. "Chúng tôi mong những tư liệu này không chỉ được lưu giữ mà còn trở thành nguồn tham khảo cần thiết cho công tác nghiên cứu, giảng dạy nghệ thuật truyền thống" - ông kỳ vọng.

NSND Kim Cương và NSND Đinh Bằng Phi vào năm 2020

Trước đó, trong dịp thăm và tri ân các nghệ sĩ, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, đã đề nghị sớm triển khai phòng trưng bày tài liệu, hiện vật của NSND Đinh Bằng Phi, để vừa phục vụ khách tham quan vừa tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh, học viên cao học tham khảo khi thực hiện luận án, luận văn về văn hóa dân tộc và nghệ thuật hát bội.

Phòng trưng bày tài liệu, hiện vật không chỉ là công trình tri ân NSND Đinh Bằng Phi mà còn hướng tới việc kết nối giữa bảo tồn với nghiên cứu và đào tạo, góp phần đưa nghệ thuật hát bội tiếp tục đồng hành với đời sống đương đại.