Thời sự Chính trị

Những điểm đến khó quên trong hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Đoàn đại biểu trí thức TP HCM do ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn.

Hành trình về nguồn năm 2025 với chủ đề “Tự hào trí thức thành phố mang tên Bác” của đoàn đại biểu trí thức TP HCM đã khép lại vào chiều tối 27-9.

Đoàn do ông Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, làm trưởng đoàn.

Nhìn lại chuyến đi, điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là tỉnh Cao Bằng, vùng địa đầu thiêng liêng của Tổ quốc, chiếc nôi của cách mạng Việt Nam.

Tại xã Nguyễn Huệ và xã Hòa An, đoàn đã trao 100 phần quà trị giá 100 triệu đồng hỗ trợ gia đình chính sách, đồng bào, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và bị ảnh hưởng do bão lũ.

Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 1.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 2.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 3.

Đoàn trao tặng 50 phần quà tại xã Nguyễn Huệ

Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 4.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 5.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 6.

Đoàn trao tặng 50 phần quà tại xã Hòa An

Trong thời gian ở Cao Bằng, đoàn tham quan thác Bản Giốc, viếng chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc, khám phá động Ngườm Ngao với các thạch nhũ kỳ vĩ.

Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 7.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 8.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 9.

Đoàn viếng chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc

Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 10.

Đoàn tham quan thác Bản Giốc

Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 11.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 12.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 13.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 14.

Đoàn khám phá động Ngườm Ngao với các thạch nhũ kỳ vĩ

Đoàn cũng đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó để tham quan suối Lê Nin, núi Các Mác, hang Pác Bó, tìm hiểu về thời gian hoạt động của Bác Hồ những ngày đầu về nước và viếng mộ anh hùng liệt sĩ Kim Đồng.

Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 15.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 16.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 17.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 18.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 19.

Đoàn đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó

Tiếp đó, đoàn dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Tuyên Quang và tham quan Khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào.

Tại đây, đoàn thực hiện nghi thức chào cờ, dâng hương tưởng niệm tại Lán Nà Lừa, đình Tân Trào và đền thờ 14 lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước; đồng thời tham quan cây đa Tân Trào, mái đình Hồng Thái và nhiều địa điểm lịch sử khác.

Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 20.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 21.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 22.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 23.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 24.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 25.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 26.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 27.
Những điểm đến khó quên trong chuyến hành trình về nguồn của đoàn đại biểu trí thức TP HCM - Ảnh 28.

Trong chặng cuối tại Hà Nội, đoàn viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Quảng trường Ba Đình, Phủ Chủ tịch, Nhà sàn, Ao cá Bác Hồ và Chùa Một Cột.

img
img
img
img

về nguồn thác Bản Giốc trí thức tp hcm
