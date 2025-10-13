Gia đình NSND Quế Trân tổ chức giỗ, tưởng nhớ cố NSND Thanh Tòng

Những hình ảnh của cố NSND Thanh Tòng được trưng bày tại ngày Giỗ của ông

Gia đình nghệ sĩ cải lương tuồng cổ danh tiếng Minh Tơ đã tổ chức buổi họp mặt thân mật tưởng nhớ cố Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tòng – người nghệ sĩ tài hoa, bậc thầy của sân khấu cải lương tuồng cổ. Năm nay đánh dấu tròn 9 năm ông rời xa cõi tạm, nhưng tình yêu nghề và di sản sân khấu ông để lại vẫn tỏa sáng, được các thế hệ con cháu, học trò và đồng nghiệp trân trọng gìn giữ.

Điều ý nghĩa nhất là ngày Giỗ lần thú 9 trong thời gian Sân khấu Cải lương Mới Đại Việt và gia đình NSND Quế Trân đã phối hợp tổ chức diễn vở "Bức ngôn đồ Đại Việt" tại Nhà hát Trần Hữu Trang thu hút đông đảo khán giả.

Gia đình và con cháu luôn nhớ về cố NSND Thanh Tòng

Thanh Tòng - Khoảnh khắc hội ngộ đầy xúc động

Buổi tưởng niệm diễn ra trong không khí trang nghiêm, đầm ấm – nơi hội tụ ba thế hệ nghệ sĩ của dòng họ Minh Tơ. Gia đình NSND Quế Trân cùng các anh chị em đã chuẩn bị chu đáo bàn thờ, hoa trái và những hình ảnh ghi lại chặng đường nghệ thuật của người cha kính yêu.

Con trai trưởng của cố NSND Thanh Tòng – anh Nhật Tân – xúc động chia sẻ: "Đã 9 năm kể từ ngày cha rời xa, hình bóng của ông vẫn sống mãi. Cha tôi luôn dạy rằng làm nghệ thuật không phải để được tôn vinh, mà để phụng sự khán giả. Mỗi lần gia tộc họp mặt, chúng tôi tưởng nhớ cha và tự nhắc mình phải giữ ngọn lửa nghề mà ông đã truyền lại. Đó là di nguyện của người nghệ sĩ suốt đời vì sân khấu".

Các nghệ sĩ trong gia tộc Vĩnh Xuân, Bầu Thắng, Minh Tơ họp mặt trong ngày Giỗ lần thứ 9 của cố NSND Thanh Tòng

Niềm xúc động của Nhật Tân đã khiến nhiều người tham dự lặng đi. Những ký ức về người nghệ sĩ tài hoa hiện về qua từng tấm ảnh, từng câu chuyện và niềm vui của ngày đoàn viên.

Thanh Tòng trong lòng người tiếp nối

NSƯT Trường Sơn, người em rễ và là người đang tiếp nối NSND Thanh Tòng, xúc động nói: "Anh 5 Thanh Tòng là một trong những người dấn thân mạnh mẽ nhất để gìn giữ và làm mới sân khấu cải lương tuồng cổ. Anh là người vừa giữ gốc, vừa dám đi tìm hướng mở. Chúng tôi cùng anh đi qua nhiều năm tháng dàn dựng, biểu diễn, và tôi luôn khâm phục ý chí của anh – người làm nghề không biết mệt mỏi".

Nghệ sĩ Công Minh chia sẻ trong nghẹn ngào: "Anh 5 Thanh Tòng nghiêm khắc nhưng đầy nhân hậu. Anh chỉ dạy tôi diễn, dạy cách sống, cách giữ tâm trong sáng khi đứng trên sân khấu. Mỗi khi tôi đứng trước tấm phông tuồng cổ, tôi vẫn nghe giọng nói âm vang trong đầu: 'Hãy sống thật với nhân vật, vì đó là cách em cống hiến cho nghề".

Đạo diễn Phượng Hoàng và NSƯT Thành Lộc

Nghệ sĩ Thanh Loan bồi hồi nhớ lại: : "Anh 5 Thanh Tòng là người làm nghề rất tận tụy. Dù bệnh nặng, anh vẫn chỉnh từng động tác, từng câu hát cho các diễn viên trẻ. Tôi nhớ mãi hình ảnh anh ngồi bên cánh gà, mắt rưng rưng khi thấy lớp trẻ hát đúng nhịp, đúng hồn cổ điển mà anh yêu suốt đời".

NSƯT Tú Sương cũng nhắc lại nhiều bài học quý: "Tôi chịu ảnh hưởng rất lớn từ cậu 5 Thanh Tòng. Ông luôn khích lệ chúng tôi thử nghiệm, sáng tạo nhưng không được rời gốc truyền thống. Mỗi khi lên sân khấu tuồng cổ, tôi đều thầm cảm ơn sự nghiêm khắc của ông - người đã gieo trong lòng tôi tình yêu chân thành với nghệ thuật dân tộc".

Anh Nhật Tân - con trai cố NSND Thanh Tòng - nói về cha trong ngày Giỗ





Thanh Tòng với di sản bất tử của người nghệ sĩ lớn

NSND Thanh Tòng (1948–2016) – con trai "ông bầu Thắng Minh Tơ, người sáng lập đoàn tuồng cổ Minh Tơ – là một trong những cây đại thụ của sân khấu cải lương tuồng cổ. Ông vừa là nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc, vừa là đạo diễn, soạn giả, và là người thầy truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ.

Các nghệ sĩ đồng nghiệp họp mặt trong ngày Giỗ lần thứ 9 của cố NSND Thanh Tòng

Những tác phẩm kinh điển như Bức ngôn đồ Đại Việt, Câu thơ yên ngựa, Ngọn lửa Thăng Long, Gánh cải Trạng Nguyên…đều mang đậm dấu ấn sáng tạo của ông – kết hợp tinh hoa cổ truyền với tư duy dàn dựng hiện đại.

NSND Quế Trân – con gái út – nghẹn ngào chia sẻ: "Cha tôi sống giản dị, nhưng trong nghệ thuật, ông luôn khắt khe đến tận cùng. Ông dạy chúng tôi không được xem sân khấu là nơi trình diễn, mà là nơi thiêng liêng để gieo niềm tin, để nói điều tử tế. Mỗi lần tôi bước ra sân khấu, tôi vẫn cảm thấy cha ở đó, dõi theo tôi qua từng ánh đèn".

Con cháu trong gia đình họp mặt tưởng nhớ cố NSND Thanh Tòng

Buổi gặp gỡ khép lại bằng những câu chuyện của gia đình có 6 đời theo nghề hát. Gia tộc Minh Tơ – từ các nghệ sĩ gạo cội như: Xuân Yến, Thanh Loan, Công Minh, Minh Tâm, Chí Bảp, Thành Lộc, Phượng Hoàng…,– đều tiếp tục giữ gìn, phát huy tinh thần sáng tạo và lòng yêu nghề mà NSND Thanh Tòng đã để lại.

"Hình ảnh ông vẫn sống trong lòng đồng nghiệp và khán giả – người nghệ sĩ suốt đời tận hiến cho cái đẹp, cho cải lương và cho dân tộc" - NSƯT Trường Sơn nói.



