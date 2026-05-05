Thời sự

Gia đình tay đua tử vong tại giải vô địch quốc gia không yêu cầu khám nghiệm tử thi

CA LINH

(NLĐO) - Sau tai nạn khiến một tay đua tử vong, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã đề xuất rà soát toàn diện công tác an toàn.

Ngày 5-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ đã có báo cáo kết quả sự cố kỹ thuật dẫn đến việc tay đua Đ.H.Q.H (SN 1997) tử vong tại Giải Đua mô tô sân tròn Cúp Vô địch quốc gia năm 2026.

Trước đó, chiều 30-4, tại Sân vận động Cần Thơ, trong khuôn khổ vòng chung kết hệ chuyên nghiệp dòng xe Exciter 150cc, khi đang thực hiện vòng đua cuối cùng, tay đua Đ.H.Q.H tiến vào khúc cua số 3 thì bất ngờ gặp sự cố mất lái. Tình huống xảy ra quá nhanh khiến H. không kịp phản ứng kỹ thuật, dẫn đến việc xe lật nhào và nạn nhân bị văng mạnh xuống mặt đường đua, sau đó bật về phía phao hơi.

Tai nạn thương tâm tại giải đua xe mô tô quốc gia Cần Thơ khiến một tay đua tử vong - Ảnh 1.

Tay đua Đ.H.Q.H gặp tai nạn và được nhân viên y tế sơ cứu. Ảnh: MXH

Theo video ghi lại hiện trường, mặc dù sân đua đã bố trí hệ thống phao hơi, bao trấu giảm chấn và vận động viên được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nhưng do vận tốc lớn và lực va đập quá mạnh, anh H. đã rơi vào trạng thái hôn mê.

Ngay lập tức, tổ y tế trực chiến đã thực hiện sơ cứu, cố định vùng cổ và chuyển nạn nhân đến bệnh viện nhưng do tình trạng quá nặng, tay đua trẻ đã qua đời vào rạng sáng 1-5.

Sau sự cố này, ban tổ chức giải đã tổ chức đoàn thăm hỏi, hỗ trợ kinh phí hậu sự cho gia đình anh H. ở quê nhà. Về phía gia đình nạn nhân, sau khi nắm bắt nguyên nhân từ sự cố kỹ thuật, họ đã thống nhất không yêu cầu khám nghiệm tử thi và không khiếu nại về sau.

Dù vậy, trước những ý kiến trái chiều của dư luận về chất lượng rào chắn và năng lực cấp cứu, ngành thể thao Cần Thơ đang nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng để kiểm tra lại toàn bộ quy trình tổ chức nhằm tránh những sự cố tương tự trong tương lai.

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiến nghị UBND TP Cần Thơ không tổ chức Giải đua mô tô toàn quốc "Tranh cúp Liên đoàn Xe đạp – Mô tô thể thao Việt Nam năm 2026", dự kiến ngày 2-9, để rà soát, đánh giá sâu hơn về công tác chuyên môn và an toàn.

Cơn "mưa vàng" cuối tuần hạ nhiệt cho TPHCM, Cần Thơ

Cơn "mưa vàng" cuối tuần hạ nhiệt cho TPHCM, Cần Thơ

(NLĐO) - Cơn mưa vàng chiều 2-5 tại TPHCM đã giúp người dân giải nhiệt sau những ngày nắng gắt; cần đề phòng lốc, sét và mưa đá.

Ban tổ chức thăm hỏi gia đình của tay đua gặp tai nạn ở giải vô địch quốc gia

(NLĐO) - Liên quan đến việc tay đua tử vong tại Giải đua mô tô sân tròn Cúp Vô địch quốc gia năm 2026, ban tổ chức đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình

Tay đua kiệt... sức!

Không hiểu 2 tay đua xe đạp khoác áo đơn vị Bảo vệ Thực vật An Giang đang quá mệt vì tập luyện nên phải “dựa hơi” xe máy hay không.

