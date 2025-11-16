HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 16-11: Diễn biến mới từ chợ đầu mối

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Số lượng heo về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) hiện nay đã tăng lên hơn 400 tấn, cao hơn 13 tấn so với tuần trước.

Ngày 16-11, lượng heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn đạt 402 tấn, giảm nhẹ 1 tấn so với hai ngày trước nhưng vẫn là mức cao. Giá heo hơi từ các công ty đưa về cơ sở giết mổ vẫn giữ ổn định: loại 1 ở mức 60.000 đồng/kg, loại 2 ở mức 52.000 đồng/kg. Heo hơi từ các trại chăn nuôi nhỏ lẻ dao động 50.000 – 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 16-11: Heo pha lóc tại chợ đầu mối có biến động giá - Ảnh 1.

Giá heo pha lóc tại chợ đầu mối, có tăng có giảm

Điểm đáng chú ý là lượng heo nhỏ về chợ tăng mạnh lên 6 tấn, cao hơn 4 tấn so với tuần trước. Theo thương lái, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ không còn mặn mà nuôi heo đến trọng lượng xuất chuồng vì giá heo hơi đang thấp, càng nuôi lâu càng lỗ nên họ buộc phải bán sớm.

Giá heo mảnh loại 1 tại chợ đang tương đương giá heo hơi là 60.000 đồng/kg, trong khi heo mảnh loại 2 ở mức 56.000 đồng/kg, cao hơn giá heo hơi cùng loại 4.000 – 6.000 đồng/kg. Thương lái cho biết họ chỉ có lời với heo mảnh loại 2, còn loại 1 bán ra gần như hòa vốn hoặc lỗ do không chênh lệch so với giá heo hơi.

Ở nhóm thịt pha lóc, giá có biến động tùy mặt hàng. Thịt đùi tăng lên 65.000 đồng/kg (tăng 5.000 đồng so với tuần trước), giò sau 45.000 đồng/kg (tăng 2.000 đồng). 

Các mặt hàng khác giữ ổn định hoặc giảm nhẹ như nạc dăm 100.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng), sườn non 120.000 đồng/kg, cốt lết 60.000 đồng/kg, giò trước 50.000 đồng/kg, ba rọi 105.000 đồng/kg.

Theo Ban quản lý chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ đang tăng trở lại, thể hiện tín hiệu sức mua dần cải thiện. Giá heo cũng ổn định hơn so với giai đoạn biến động mạnh trước đó, giúp thị trường bớt căng thẳng và tạo tâm lý tốt hơn cho người chăn nuôi lẫn thương lái

chợ đầu mối chăn nuôi biến động giá heo hơi heo giá
