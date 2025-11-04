Giá heo hơi hôm nay, 4-11: Đồng loạt giảm mạnh

Tại khu vực miền Bắc, giá heo loại 2 của các công ty chăn nuôi lớn giảm mạnh 2.000 đồng/kg, còn 49.000 đồng/kg; loại 1 giảm 1.000 đồng, còn 52.000 đồng/kg.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, giá heo hơi loại 2 cũng giảm 2.000 đồng, còn 49.000 đồng/kg; loại 1 giảm 1.000 đồng, còn 51.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại khu vực Nam Trung Bộ cả loại 1 và loại 2 đều giảm 1.000 đồng, còn 47.000 – 50.000 đồng/kg.

Riêng khu vực Đông Nam Bộ, giá heo hơi loại 2 vẫn giữ như cuối tuần trước là 48.000 đồng/kg; loại 1 được điều chỉnh giảm mạnh đến 2.000 đồng, còn 51.000 đồng/kg.

Các trại chăn nuôi heo quy mô lớn điều chỉnh giá heo hơi giảm

Đáng chú ý, giá heo hơi khu vực Tây Nam Bộ có sự điều chỉnh giảm khá mạnh với cả loại 1 và loại 2, khoảng 2.000 đồng, còn 46.000 – 49.000 đồng/kg.

Các thương lái cho rằng giá heo hơi các vùng miền đều giảm là do mưa bão trên diện rộng dẫn đến sức tiêu thụ thịt heo trên thị trường giảm sút đáng kể. Trong khi đó, heo nuôi nhỏ lẻ từ các hộ dân có xu hướng bán ra nhiều để tránh mưa lũ, dẫn đến nguồn cung dồi dào.