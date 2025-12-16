HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 16-12: Bật tăng dữ dội

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Các công ty chăn nuôi heo quy mô lớn vừa điều chỉnh giá heo hơi tăng mạnh đến 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Ngày 16-12, thông tin từ các doanh nghiệp và hộ chăn nuôi cho biết giá heo hơi trên cả nước đã được điều chỉnh tăng đồng loạt, ghi nhận mức tăng khá mạnh tại nhiều khu vực. 

Tại miền Bắc, giá heo hơi thiết lập mặt bằng mới, dao động 62.000 – 66.000 đồng/kg, tăng 3.000 – 5.000 đồng/kg so với tuần trước. Khu vực Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận mức tăng tương tự, 3.000 – 4.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lên khoảng 62.000 – 65.000 đồng/kg.

Giá heo hơi liên tục tăng

Ở khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi tăng nhẹ hơn, khoảng 1.000 – 3.000 đồng/kg, hiện phổ biến khoảng 59.000 – 63.000 đồng/kg. Tại Đông Nam Bộ, giá heo hơi cũng nhích lên từ 1.000 – 2.000 đồng/kg, đạt mức 60.000 – 62.000 đồng/kg. 

Đáng chú ý, khu vực Tây Nam Bộ – nơi thường có giá heo hơi thấp hơn các vùng khác – nay cũng ghi nhận mức tăng khá rõ. Theo đó, heo loại 2 tăng khoảng 3.000 đồng/kg, lên 61.000 đồng/kg; trong khi heo loại 1 tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, lên khoảng 62.000 đồng/kg.

Cùng ngày, báo cáo từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) cho thấy lượng heo về chợ và giá giao dịch vẫn giữ ổn định so với ngày 15-12. Theo các thương lái, nguyên nhân là do nguồn heo nhập chợ đã được đưa về từ trước, nên chưa kịp phản ánh mức tăng mới của giá heo hơi. 

Với diễn biến giá đầu vào tăng trong ngày 16-12, nhiều khả năng giá heo mảnh và thịt heo tại chợ đầu mối sẽ được điều chỉnh tăng trong các phiên giao dịch tiếp theo, dự kiến từ 17-12.

