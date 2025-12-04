Giá heo hơi hôm nay, 4-12: Heo về chợ đột ngột giảm mạnh

Ngày 4-12, Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) cho biết lượng heo về chợ trong đêm qua và rạng sáng nay giảm đột ngột tới 88 tấn so với hôm trước, chỉ còn 338 tấn. Nguồn cung sụt giảm mạnh khiến giá heo mảnh được thương lái điều chỉnh tăng từ 1.000 – 2.000 đồng/kg, lên mức 66.000 – 70.000 đồng/kg tùy loại.

Nhiều mặt hàng heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng đồng loạt tăng giá. Cụ thể, thịt đùi được đẩy lên 70.000 đồng/kg, nạc dăm 105.000 đồng/kg và ba rọi 115.000 đồng/kg, mức tăng thêm 2.000 – 5.000 đồng/kg so với hôm trước. Riêng cốt lết lại giảm nhẹ 2.000 đồng còn 65.000 đồng/kg, trong khi các mặt hàng như sườn non và giò giữ giá ổn định.

Tiêu thụ thịt tại chợ giảm mạnh do rơi vào ngày rằm âm lịch

Diễn biến giá cũng ghi nhận tại các vùng miền. Nhiều doanh nghiệp chăn nuôi lớn tiếp tục điều chỉnh tăng giá heo hơi.

Tại miền Bắc, giá tăng 1.000 – 2.000 đồng/kg, lên 58.000 – 61.000 đồng/kg.

Khu vực Bắc Trung Bộ cũng tăng tương tự, đạt 58.000 – 62.000 đồng/kg. Nam Trung Bộ điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg đối với heo loại 2, lên 55.000 đồng/kg.

Riêng Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ giữ nguyên mức giá so với ngày trước.

Theo thương lái, việc lượng heo về chợ giảm mạnh là do trùng vào ngày rằm tháng 10 âm lịch, nhu cầu ăn chay tăng cao, khiến sức tiêu thụ thịt heo trên thị trường chững lại. Nhu cầu giảm kéo theo việc các thương lái chủ động cắt giảm lượng heo đưa về chợ để phù hợp tiêu thụ thực tế.