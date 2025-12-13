Giá heo hơi hôm nay, 13-12: Thịt heo tại chợ cũng tăng vọt

Ngày 13-12, thông tin từ các thương lái cho biết giá heo hơi của các công ty đưa về cơ sở giết mổ tại TPHCM tiếp tục tăng 1.000 đồng so với giữa tuần, lên 59.000 - 66.500 đồng/kg; còn heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng mạnh 5.000 đồng, lên 55.000 – 65.000 đồng/kg.

Lượng heo về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM) cũng tăng đáng kể, đạt 409 tấn, cao hơn 23 tấn so với giữa tuần. Do giá heo hơi tăng nên các thương lái tại chợ đầu mối cũng điều chỉnh giá heo mảnh tăng 1.000 đồng, lên 70.000 – 76.000 đồng/kg.

Giá heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng được thương lái điều chỉnh tăng đáng kể. Một số mặt hàng như cốt lết tăng 5.000 đồng, lên 75.000 đồng/kg; giò trước tăng 1.000 đồng, lên 66.000 đồng/kg; giò sau tăng 3.000 đồng, lên 58.000 đồng/kg.

Mặt hàng thịt đùi vẫn giữ giá 75.000 đồng/kg, nạc dăm 110.000 đồng/kg, sườn non 135.000 đồng/kg; riêng ba rọi giảm 5.000 đồng, còn 115.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh tại chợ đầu mối tiếp tục tăng

Nhiều thương lái lý giải sở dĩ một số mặt hàng heo pha lóc vẫn giữ giá hoặc giảm là do trước đó được điều chỉnh tăng giá mạnh, dẫn đến sức tiêu thụ giảm nên nay phải "kéo" giá trở lại.

Giá heo hơi chăn nuôi nhỏ lẻ tăng mạnh trong thời điểm này là do người nuôi muốn giữ lại để bán dịp Tết, với hy vọng giá cao hơn. Nếu thương lái không tăng giá thu mua thì họ không bán heo ra.

Theo các công ty chăn nuôi, giá heo hơi tại các vùng miền chưa có biến động đáng kể. Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi 59.000 – 61.000 đồng/kg, miền Nam 58.000 – 61.000 đồng/kg.

