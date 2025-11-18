Giá heo hơi hôm nay, 18-11: Tăng mạnh ở nhiều nơi

Ngày 18-11, heo hơi tại khu vực miền Bắc tại công ty và hộ nuôi nhỏ lẻ được thu mua với cùng mức giá 47.000 – 50.000 đồng/kg, tăng nhẹ 1.000 đồng so với đầu tuần.

Khu vực Bắc Trung Bộ ghi nhận giá heo hơi tăng ở hầu hết phân khúc. Giá heo hơi loại 2 của các công ty nhích thêm 1.000 đồng, lên 46.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 tăng mạnh 5.000 đồng, lên 53.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá heo trong dân có sự chênh lệch lớn: heo loại xấu cao hơn giá công ty khoảng 1.000 đồng, đạt 47.000 đồng/kg nhưng heo loại 1 lại thấp hơn đến 4.000 đồng, chỉ còn 49.000 đồng/kg.

Giá heo hơi của các công ty tăng mạnh

Tại Nam Trung Bộ, các công ty điều chỉnh giá heo hơi tăng mạnh từ 2.000 – 6.000 đồng, dao động 47.000 – 53.000 đồng/kg. Heo nuôi nhỏ lẻ khu vực này cũng tăng lên mức 46.000 – 49.000 đồng/kg.

Ở Đông Nam Bộ, giá heo hơi của doanh nghiệp tăng thêm 1.000 – 2.500 đồng, lên 47.000 – 52.500 đồng/kg. Giá heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cũng bám sát đà tăng, đạt 47.000 – 51.000 đồng/kg.

Tại miền Tây, giá heo hơi tăng mạnh nhất cả nước. Heo loại 2 của các công ty tăng 6.000 đồng, lên 49.000 đồng/kg; heo loại 1 tăng 4.500 đồng, đạt 52.500 đồng/kg. Heo hơi nhỏ lẻ cũng tăng thêm 2.000 – 3.000 đồng, lên 46.000 – 49.000 đồng/kg.

Theo các công ty chăn nuôi, giá heo hơi tăng do nguồn cá đồng trong mùa nước lũ miền Tây giảm mạnh, giá cá cũng tăng khiến nhiều người chuyển sang mua thịt heo.

Bên cạnh đó, sau giai đoạn đẩy mạnh bán ra để chuẩn bị tái đàn phục vụ Tết Nguyên đán, nguồn cung heo trên thị trường hiện không còn dồi dào như trước.