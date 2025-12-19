HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 19-12: Tiếp tục "nhảy múa"

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã vượt giá heo từ công ty chăn nuôi quy mô lớn

Ngày 19-12, các công ty chăn nuôi quy mô lớn điều chỉnh giá heo hơn bán ra tại các vùng miền, tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg so với đầu tuần. Theo đó, giá heo hơi khu vực miền Bắc từ công ty lên 65.000 – 68.000 đồng/kg. Còn giá heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đạt mức 66.000 – 68.000 đồng/kg.

Ở khu vực Bắc Trung Bộ, heo từ công ty và hộ nuôi nhỏ lẻ có cùng mức giá 64.000 – 67.000 đồng/kg. Tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, giá heo từ công ty lên 61.000 – 64.000 đồng/kg, còn từ các hộ nhỏ lẻ 62.000 – 64.000 đồng/kg.

Khu vực Đông Nam Bộ cũng có mức heo hơi từ hộ dân cao hơn công ty 1.000 đồng, lên 62.000 – 63.000 đồng/kg, còn heo từ công ty 61.000 – 63.000 đồng/kg. 

Ở khu vực Tây Nam Bộ, giả heo từ công ty và hộ nuôi nhỏ lẻ đều có cùng mức 61.000 – 63.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 19 - 12 tăng mạnh , hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vượt công ty - Ảnh 1.

Giá heo hơi các vùng miền tiếp tục tăng

Theo thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), số lượng heo nhập về tăng 24 tấn so với đầu tuần, đạt 408 tấn. Giá heo mảnh tăng 1.000 đồng, lên 73.000 – 78.000 đồng/kg.

Đối với heo pha lóc, một số mặt hàng tăng giá như thịt đùi tăng 3.000 đồng lên 78.000 đồng/kg, giò trước tăng 4.000 đồng lên 70.000 đồng.

Nhiều thương lái cho rằng sở dĩ giá heo từ các hộ dân cao hơn vào thời điểm này là do công ty liên tục điều chỉnh tăng, người nuôi nhận định giá heo sẽ còn tăng tiếp nên họ đẩy giá lên "đón gió". 

TP HCM tăng giá Bắc Trung Bộ chợ đầu mối Tây Nam Bộ Hóc Môn điều chỉnh giá heo hơi giá heo heo mảnh
