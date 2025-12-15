Giá heo hơi hôm nay, 15-12: Heo từ hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có giá cao hơn công ty

Ngày 15-12, thông tin từ các công ty chăn nuôi quy mô lớn về cơ sở giết mổ tại TPHCM cho biết sau gần 2 tuần tăng giá liên tục, giá heo hơi hôm nay bắt đầu quay đầu giảm giá đáng kể.

Cụ thể, heo hơi loại 1 giảm 4.500 đồng so với cuối tuần trước, còn 62.000 đồng/kg, trong khi heo loại 2 tăng nhẹ 500 đồng lên 59.500 đồng/kg. Còn heo hơi từ cơ sở nhỏ lẻ về TPHCM vẫn ổn định giá từ 55.000 – 65.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh tiếp tục tăng tại chợ đầu mối

Trong khi đó, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) cho hay đêm 14, rạng sáng 15-12, lượng heo về chợ chỉ còn 384 tấn, giảm 25 tấn so với cuối tuần trước.

Do đó, giá heo mảnh tại chợ đầu mối tăng 2.000 đồng lên 72.000 – 78.000 đồng/kg, kéo giá heo pha lóc các loại cũng tăng giá theo, như cốt lết tăng 3.000 đồng lên 78.000 đồng/kg, nạc dăm tăng 5.000 đồng lên 115.000 đồng/kg, giò sau tăng 2.000 đồng lên 60.000 đồng/kg.

Các mặt hàng không thay đổi giá có sườn non 135.000 đồng/kg, thịt đùi 75.000 đồng/kg, giò trước 66.000 đồng/kg, ba rọi 115.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, sở dĩ giá heo hơi của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hiện có mức giá cao hơn so với các công ty lớn là do người nuôi đang giữ heo lại nuôi tiếp, với hy vọng có giá cao hơn. Do đó, thương lái phải chấp nhận thu mua với giá cao hơn so với giá của các công ty.

Cũng trong ngày đầu tuần, giá heo hơi tại các vùng miền không có nhiều biến động. Theo đó, khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ có mức giá dao động từ 59.000 – 61.000 đồng/kg; khu vực Nam Trung bộ từ 58.000 – 60.000 đồng/kg; còn khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ từ 58.000 – 61.000 đồng/kg.