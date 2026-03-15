Giá heo hơi hôm nay, 15-3: Chợ đầu mối có giá mới

Ngày 15-3, theo thông tin từ các thương lái, giá heo hơi tại khu vực Đông Nam Bộ nhìn chung vẫn ổn định. Heo hơi từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đang được bán với mức 67.000-70.000 đồng/kg, trong khi heo hơi từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ dao động 65.000-75.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, giá heo từ các hộ nuôi nhỏ lẻ hiện có thời điểm cao hơn giá heo của các công ty chăn nuôi lớn.

Theo các thương lái, thông thường giá heo hơi của doanh nghiệp luôn cao hơn do nguồn cung ổn định và chất lượng đồng đều.

Tuy nhiên, sau Tết Nguyên đán, nhiều công ty chăn nuôi đã liên tục điều chỉnh giảm giá bán, trong khi các hộ nuôi nhỏ lẻ vẫn giữ mức giá cao.

Nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung heo hơi từ các hộ chăn nuôi nhỏ hiện không còn dồi dào như trước, khiến người nuôi có xu hướng giữ giá và chưa vội giảm.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều giảm

Trong khi đó, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM), lượng heo mảnh về chợ tăng đáng kể. Tổng sản lượng đạt khoảng 356 tấn, tăng 44 tấn so với đầu tuần.

Nguồn cung tăng trong khi sức mua vẫn còn chậm buộc thương lái phải điều chỉnh giảm giá heo mảnh và heo pha lóc.

Cụ thể, giá heo mảnh loại 1 tại chợ đầu mối giảm 5.000 đồng/kg so với đầu tuần, còn 75.000 đồng/kg. Heo mảnh loại 2 giảm mạnh hơn, tới 7.000 đồng/kg, xuống còn 68.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh giảm kéo theo nhiều mặt hàng thịt heo pha lóc cũng được điều chỉnh giảm. Thịt đùi và cốt lết cùng giảm 5.000 đồng/kg, còn khoảng 80.000 đồng/kg. Ba rọi giảm 5.000 đồng/kg xuống 115.000 đồng/kg, trong khi giò sau giảm 2.000 đồng/kg còn 65.000 đồng/kg.

Một số mặt hàng khác vẫn giữ nguyên giá trong đợt điều chỉnh này. Cụ thể, sườn non tiếp tục ở mức 130.000 đồng/kg, nạc dăm khoảng 110.000 đồng/kg và giò trước khoảng 75.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, nếu sức mua tại chợ đầu mối chưa cải thiện trong những ngày tới, giá thịt heo có thể tiếp tục được điều chỉnh giảm để kích cầu tiêu dùng.