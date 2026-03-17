Giá heo hơi hôm nay, 17-3: Diễn biến trái chiều tại chợ đầu mối

Ngày 17-3, theo ghi nhận từ các thương lái, giá heo hơi tại khu vực phía Nam đã giảm đáng kể, đặc biệt ở nhóm hộ chăn nuôi nhỏ lẻ.

Cụ thể, giá heo hơi từ các hộ dân giảm mạnh tới 5.000 đồng/kg, xuống còn khoảng 60.000-70.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá heo hơi từ các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn vẫn giữ ổn định, dao động trong khoảng 67.000-70.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều tăng tại chợ đầu mối ở TP HCM

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo mảnh nhập về trong ngày giảm mạnh, chỉ còn 339 tấn, thấp hơn 17 tấn so với cuối tuần trước. Nguồn cung giảm khiến giá heo mảnh được điều chỉnh tăng.

Theo đó, heo mảnh loại 1 tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 76.000 đồng/kg; heo mảnh loại 2 tăng 2.000 đồng/kg, lên 70.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh đi lên kéo theo một số mặt hàng thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng tăng theo.

Cụ thể, giá giò trước tăng 5.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg; giò sau tăng 8.000 đồng/kg lên 73.000 đồng/kg; ba rọi tăng 5.000 đồng/kg lên mức 120.000 đồng/kg.

Trong khi đó, nhiều mặt hàng khác vẫn giữ nguyên giá như thịt đùi ở mức 80.000 đồng/kg, sườn non 130.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg và nạc dăm 110.000 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá heo hơi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ giảm mạnh, các thương lái cho biết nguồn cung từ khu vực này đã tăng trở lại sau thời gian khan hiếm. Lứa heo nuôi phục vụ dịp Tết hiện đã đến kỳ xuất chuồng, khiến lượng cung ra thị trường gia tăng, qua đó tạo áp lực giảm giá.

Trong khi đó, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn thường có kế hoạch sản xuất ổn định, nguồn cung ít biến động nên giá bán vẫn duy trì ở mức cao hơn hoặc ngang bằng thị trường.

Đáng chú ý, dù giá heo hơi giảm nhưng giá heo mảnh và thịt heo bán buôn lại tăng. Tuy nhiên, các thương lái cho biết đây chỉ là động thái điều tiết nguồn cung tại chợ đầu mối. Việc giảm lượng heo mảnh đưa về chợ giúp cân đối cung – cầu, đồng thời đẩy giá thịt tăng trở lại sau giai đoạn giảm sâu nhằm kích cầu tiêu dùng trước đó.

Giới kinh doanh cho rằng trong ngắn hạn, giá heo hơi có thể tiếp tục chịu áp lực giảm khi nguồn cung từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn đang dồi dào. Tuy nhiên, diễn biến giá thịt tại chợ đầu mối sẽ phụ thuộc nhiều vào cách điều tiết nguồn hàng của thương lái, cũng như sức mua trên thị trường tiêu dùng.