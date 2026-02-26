Giá heo hơi hôm nay, 26-2: Bất ngờ giá heo hơi miền Bắc

Ngày 26-2, các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đồng loạt điều chỉnh giá heo hơi theo hướng tăng – giảm trái chiều giữa các vùng miền.

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm mạnh 4.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 68.000 – 72.000 đồng/kg. Khu vực Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận mức giảm tương tự, đưa giá heo hơi về ngưỡng 67.000 – 71.000 đồng/kg.

Ở khu vực Nam Trung Bộ, giá điều chỉnh giảm nhẹ hơn. Cụ thể, heo hơi loại 2 giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 69.000 đồng/kg; trong khi heo hơi loại 1 giảm 2.000 đồng/kg, còn 72.000 đồng/kg.

Ngược lại, thị trường heo hơi tại miền Nam lại có xu hướng đi lên. Tại Đông Nam Bộ, các doanh nghiệp giữ nguyên giá heo hơi loại 2 ở mức 70.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 được điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, lên 75.000 đồng/kg.

Riêng khu vực Tây Nam Bộ, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg đối với cả hai loại, hiện dao động từ 70.000 – 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tăng, giảm khác nhau giữa các vùng miền

Theo các thương lái, diễn biến trái chiều về giá giữa hai miền xuất phát từ nguồn cung heo sau Tết. Trước Tết Nguyên đán, nhiều cơ sở chăn nuôi tại miền Bắc đã thu mua heo có trọng lượng 80 – 100 kg để nuôi "gột", chờ tăng trọng lên 120 – 140 kg nhằm bán ra dịp Tết hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ Tết, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn giữ giá ổn định, khiến lượng heo nuôi gột không tiêu thụ được, tồn kho lớn sau Tết.

Áp lực xả hàng buộc các hộ chăn nuôi phải bán ra với giá thấp, kéo theo việc các doanh nghiệp lớn tại khu vực này cũng phải điều chỉnh giảm giá heo hơi.

Trong khi đó, tại miền Nam, tình trạng nuôi heo gột trước Tết không phổ biến, lượng heo vượt trọng lượng đã được giải quyết sớm. Nguồn cung ổn định hơn giúp các doanh nghiệp chăn nuôi có dư địa điều chỉnh giá heo hơi tăng nhẹ trong những ngày cuối tháng 2.