HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 26-2: Bất ngờ giá heo hơi miền Bắc

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Thông thường giá heo hơi khu vực miền Bắc luôn cao hơn khu vực miền Nam nhưng đầu năm này thì ngược lại.

Ngày 26-2, các doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn đồng loạt điều chỉnh giá heo hơi theo hướng tăng – giảm trái chiều giữa các vùng miền.

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm mạnh 4.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 68.000 – 72.000 đồng/kg. Khu vực Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận mức giảm tương tự, đưa giá heo hơi về ngưỡng 67.000 – 71.000 đồng/kg.

Ở khu vực Nam Trung Bộ, giá điều chỉnh giảm nhẹ hơn. Cụ thể, heo hơi loại 2 giảm 1.000 đồng/kg, xuống còn 69.000 đồng/kg; trong khi heo hơi loại 1 giảm 2.000 đồng/kg, còn 72.000 đồng/kg.

Ngược lại, thị trường heo hơi tại miền Nam lại có xu hướng đi lên. Tại Đông Nam Bộ, các doanh nghiệp giữ nguyên giá heo hơi loại 2 ở mức 70.000 đồng/kg, trong khi heo loại 1 được điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, lên 75.000 đồng/kg. 

Riêng khu vực Tây Nam Bộ, giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg đối với cả hai loại, hiện dao động từ 70.000 – 74.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 26-2: Bất ngờ giá heo hơi miền Bắc - Ảnh 1.

Giá heo hơi tăng, giảm khác nhau giữa các vùng miền

Theo các thương lái, diễn biến trái chiều về giá giữa hai miền xuất phát từ nguồn cung heo sau Tết. Trước Tết Nguyên đán, nhiều cơ sở chăn nuôi tại miền Bắc đã thu mua heo có trọng lượng 80 – 100 kg để nuôi "gột", chờ tăng trọng lên 120 – 140 kg nhằm bán ra dịp Tết hưởng chênh lệch. Tuy nhiên, trong kỳ nghỉ Tết, các doanh nghiệp chăn nuôi lớn vẫn giữ giá ổn định, khiến lượng heo nuôi gột không tiêu thụ được, tồn kho lớn sau Tết.

Áp lực xả hàng buộc các hộ chăn nuôi phải bán ra với giá thấp, kéo theo việc các doanh nghiệp lớn tại khu vực này cũng phải điều chỉnh giảm giá heo hơi.

Trong khi đó, tại miền Nam, tình trạng nuôi heo gột trước Tết không phổ biến, lượng heo vượt trọng lượng đã được giải quyết sớm. Nguồn cung ổn định hơn giúp các doanh nghiệp chăn nuôi có dư địa điều chỉnh giá heo hơi tăng nhẹ trong những ngày cuối tháng 2.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 25-2: Diễn biến mới từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

Giá heo hơi hôm nay, 25-2: Diễn biến mới từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ

(NLĐO) – Sau Tết, tiêu thụ thịt heo tại TPHCM vẫn còn chậm nên giá thịt heo đang có xu hướng giảm.

Giá heo hơi hôm nay, 23-2: Lượng heo về chợ giảm mạnh

(NLĐO) – Số lượng heo mảnh về chợ đầu mối tại TP HCM giảm mạnh, giá thịt heo cũng quay lại như ngày thường.

Giá heo hơi hôm nay, 14-2: Giá thịt heo nhảy dựng đứng

(NLĐO) – Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán nên giá thịt heo tại chợ đầu mối và chợ lẻ đều được đẩy giá lên khá cao.

Công ty chăn nuôi heo hơi giá heo TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo