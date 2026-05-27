Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 27-5: Tăng giảm thất thường

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Tuần qua, giá heo hơi các vùng miền đều tăng từ 1.000 – 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ tuần này giá heo hơi các khu vực đều giảm trở lại.

Ngày 27-5, thông tin từ các công ty chăn nuôi lớn cho biết giá heo hơi vài ngày qua biến động thất thường. Chẳng hạn thời điểm giữa tuần qua giá heo hơi tăng lên đáng kể, có khu vực tăng lên đến 74.000 đồng/kg thì sang tuần này lại quay đầu giảm trở lại.

Cụ thể, khu vực miền Bắc giá heo hơi của công ty hiện nay giảm 3.000 đồng so với tuần trước còn 67.000 – 71.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ giảm 3.000 đồng còn 67.000 – 69.000 đồng/kg. 

Nam Trung bộ giảm 1.000 đồng còn 64.000 – 67.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ giảm 2.000 đồng còn 66.000 – 69.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ giảm 3.000 đồng còn 64.000 – 68.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27 - 5: Diễn biến giá cả thị trường chăn nuôi - Ảnh 1.

Giá heo hơi các vùng miền đều giảm

Sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) cũng giảm 29 tấn so với tuần trước còn 346 tấn.

Giá heo mảnh loại 1 tại chợ đầu mối giảm 1.000 đồng còn 82.000 đồng/kg, trong khi heo loai 2 tăng 2.000 đồng lên 78.000 đồng/kg.

Do giá heo mảnh có tăng, có giảm nên giá heo pha lóc cũng biến động theo. Đợt điều chỉnh giá hôm nay có một số mặt hàng tăng giá từ 3.000 – 5.000 đồng/kg có giò sau tăng 3.000 đồng lên 73.000 đồng/kg, ba rọi tăng 5.000 đồng lên 130.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27 - 5: Diễn biến giá cả thị trường chăn nuôi - Ảnh 2.

Đồ họa AI

Các mặt hàng thịt heo pha lóc ổn định giá như tuần trước có thịt đùi 85.000 đồng/kg, sườn non 155.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg. Riêng mặt hàng giò trước giảm 5.000 đồng còn 80.000 đồng/kg.

Theo thương lái, sở dĩ giá heo mảnh, heo pha lóc tuần này tăng là do nguồn cung heo mảnh nhập về chợ đầu mối giảm mạnh gần 30 tấn so với tuần trước. Do đó thịt heo tại chợ đầu mối tiêu thụ được nhanh chóng trong buổi chợ đầu cho dù giá có tăng.

Giá heo hơi hôm nay 23-5: Chợ đầu mối có giá mới

Giá heo hơi hôm nay 23-5: Chợ đầu mối có giá mới

(NLĐO) – Giá heo tại chợ đầu mối ở TPHCM, nhiều mặt hàng giảm đến 5.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 19-5: Tăng ở chợ đầu mối

(NLĐO) – Trong khi cuối tuần qua, giá heo tại chợ đầu mối ở TP HCM giảm đáng kể thì đầu tuần này quay đầu tăng trở lại.

Giá heo hơi hôm nay, 17-5: Chợ đầu mối giảm đáng kể

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM giảm đáng kể, trong đó nhiều mặt hàng giảm đến 5.000 đồng/kg

