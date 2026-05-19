Giá heo hơi hôm nay, 19-5: Tăng ở chợ đầu mối

Ngày 19-5, thông tin từ các thương lái cho biết giá heo mảnh tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) tăng 2.000 đồng, lên 75.000 – 85.000 đồng/kg. Sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối giảm mạnh đến 37 tấn so với cuối tuần trước, còn 333 tấn.

Do giá heo mảnh tăng nên thương lái điều chỉnh giá heo pha lóc tăng theo từ 2.000 – 5.000 đồng/kg, tùy loại.

Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM đều tăng

Theo thương lái, sở dĩ giá heo mảnh, heo pha lóc tuần này tăng là do cuối tuần trước đã được điều chỉnh giảm do nguồn cung tại chợ đầu mối thực phẩm Hóc Môn tăng lên đến 370 tấn.

Trong khi đó, đầu tuần này, thương lái điều chỉnh số lượng thịt heo nhập về chợ đầu mối giảm mạnh gần 40 tấn nhằm đẩy giá tăng trở lại.

Theo thông tin từ các công ty chăn nuôi lớn, giá heo hơi tại các vùng miền đầu tuần này ổn định. Tại khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, giá heo hơi từ 67.000 - 71.000 đồng/kg, khu vực Nam Trung Bộ từ 66.000 - 69.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 68.000 - 72.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 67.000 - 70.000 đồng/kg.

