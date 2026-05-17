Giá heo hơi hôm nay, 17-5: Chợ đầu mối giảm đáng kể

Ngày 17-5, thông tin từ thương lái, sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) hôm nay tăng 10 tấn so với hai ngày trước lên 370 tấn. Giá heo mảnh tại chợ đầu mối giảm 2.000 đồng còn 73.000 - 83.000 đồng/kg

Do giá heo mảnh giảm nên thương lái cũng điều chỉnh giá heo pha lóc tại chợ đầu mối giảm theo.

Heo mảnh, heo pha lóc đều giảm giá

Còn theo thông tin từ các công ty chăn nuôi lớn, giá heo hơi tại các vùng miền có tăng, có giảm. Theo đó, khu vực miền Bắc sau nhiều lần điều chỉnh giá tăng liên tục thì nay được điều chỉnh giảm 1.000 đồng đối với heo loại 1 còn 71.000 đồng/kg, heo loại 2 vẫn giữ mức giá như đầu tuần là 67 đồng/kg.

Tương tự, khu vực Bắc Trung Bộ không thay đổi giá bán đối với heo loại 2 là 67.000 đồng/kg, heo loại 1 được điều chỉnh giảm 1.000 đồng còn 71.000 đồng/kg.

Khu vực Nam Trung Bộ điều chỉnh giá heo hơi giảm 1.000 đồng đối với heo loại 2 còn 66.000 đồng/kg, heo loại 1 vẫn giữ mức giá 69.000 đồng/kg.

Ngược lại, khu vực Tây Nam Bộ lại được các công ty điều chỉnh giá heo hơi tăng khá cao. Theo đó, heo hơi loại 1 tăng 2.000 đồng lên 70.000 đồng/kg, heo loại 2 tăng 1.000 đồng lên 67.000 đồng/kg.

Trong đợt điều chỉnh giá lần này tại thủ phủ chăn nuôi heo lớn nhất cả nước là khu vực Đông Nam Bộ lại được các công ty điều chỉnh giảm 1.000 đồng đối với heo loại 2 còn 68.000 đồng/kg, heo loại 1 vẫn giữ mức giá 72.000 đồng/kg.