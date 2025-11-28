Giá heo hơi hôm nay, 28-11: Giá heo pha lóc giảm đáng kể

Giá heo hơi tại TP HCM và các tỉnh lân cận tiếp tục nhích lên trong ngày 28-11, phản ánh sự thiếu hụt nguồn cung từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ sau đợt mưa lũ vừa qua.

Theo ghi nhận từ thương lái, heo hơi đưa về các cơ sở giết mổ tại TP HCM có mức giá 54.000 đồng/kg đối với heo loại 2 và 62.000 đồng/kg đối với heo loại 1 – chủ yếu từ các công ty chăn nuôi lớn. Nguồn hàng từ các hộ nhỏ lẻ thấp hơn một bậc, dao động 50.000 – 60.000 đồng/kg tùy chất lượng.

Thương lái nhận định giá heo hơi đã tăng thêm 1.000 – 2.000 đồng/kg so với đầu tuần do lượng heo từ các hộ nuôi giảm mạnh, trong khi nhu cầu tại TP HCM vẫn ổn định.

Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo nhập chợ tăng thêm 14 tấn, lên tổng cộng 397 tấn. Tuy nhiên, sức mua có phần chậm lại khiến nhiều mặt hàng phải điều chỉnh giá. Heo mảnh loại 2 giảm còn 57.000 đồng/kg, trong khi heo mảnh loại 1 vẫn giữ mức 62.000 đồng/kg.

Ở nhóm heo pha lóc, một số mặt hàng giảm nhẹ do sức tiêu thụ chậm. Thịt đùi giảm còn 63.000 đồng/kg, nạc dăm giảm mạnh 5.000 đồng xuống còn 100.000 đồng/kg. Giò trước và giò sau cũng lần lượt giảm về 53.000 đồng/kg và 48.000 đồng/kg.

Dù vậy, một số sản phẩm vẫn giữ giá do nhu cầu ổn định, như sườn non 120.000 đồng/kg, cốt lết 60.000 đồng/kg, ba rọi 105.000 đồng/kg.

Thương lái dự báo giá heo sẽ còn biến động tùy tốc độ phục hồi nguồn cung sau mưa lũ và sức mua cuối năm.