Giá heo hơi hôm nay, 3-2: Nhiều mặt hàng tại chợ đầu mối quay đầu giảm

Ngày 3-2, thông tin từ các thương lái cho biết sức tiêu thụ thịt heo đang giảm do giá tăng cao trong tuần qua. Điều này khiến lượng heo mảnh về chợ đầu mối Hóc Môn (TPHCM) giảm mạnh 40 tấn, còn 370 tấn.

Giá heo mảnh tại chợ Hóc Môn cũng giảm 1.000 đồng đối với heo loại 2, còn 94.000 đồng/kg; heo loại 1 giảm 2.000 đồng, còn 98.000 đồng/kg.

Do giá heo mảnh giảm nên một số mặt hàng thịt heo pha lóc giảm theo. Thịt heo cốt lết giảm 2.000 đồng, còn 95.000 đồng/kg; ba rọi giảm 5.000 đồng, còn 140.000 đồng/kg; giò trước giảm 2.000 đồng, còn 88.000 đồng/kg; giò sau giảm 2.000 đồng còn 78.000 đồng/kg.

Các mặt hàng thịt heo khác vẫn ổn định giá, như thịt đùi 100.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 130.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh, pha lóc đều giảm tại chợ đầu mối ở TP HCM

Trong khi đó, giá heo hơi của các công ty chăn nuôi quy mô lớn tại các vùng miền tiếp tục ổn định. Theo đó, giá heo hơi khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 75.000 – 77.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 74.000 – 76.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ 74.000 – 78.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 75.000 – 78.000 đồng/kg, Tây Nam Bộ 75.000 – 77.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, nguyên nhân khiến giá heo mảnh và heo pha lóc được điều chỉnh giảm là do sức mua trên thị trường chững lại, sau giai đoạn giá thịt heo bán lẻ tăng cao. Việc hạ giá lần này nhằm “hãm đà” sụt giảm tiêu thụ, đồng thời kích cầu, giúp thị trường ổn định trở lại trong thời gian tới.

