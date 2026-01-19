HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 19-1: Chợ đầu mối có giá mới

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Giá heo hơi nhập về cơ sở giết mổ tại TP HCM sau nhiều ngày ổn định đã bắt đầu tăng trở lại

Ngày 19-1, thông tin từ thương lái cho biết giá heo hơi của các công ty được đưa về cơ sở giết mổ tại TPHCM tăng 1.000 đồng lên 69.500 – 72.000 đồng/kg, còn heo từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tăng mạnh đến 5.000 đồng lên 60.000 – 70.000 đồng/kg.

Trong khi đó, giá heo hơi tại các vùng miền, đầu tuần này chưa có động thái điều chỉnh giá. Khu vực miền Bắc dao động từ 71.000 – 74.000 đồng/kg, còn miền Nam từ 69.000 – 72.000 đồng/kg.

Số lượng heo heo mảnh về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) giảm 32 tấn so với cuối tuần trước còn 359 tấn. 

Do nguồn cung về chợ giảm đáng kể nên giá heo mảnh được thương lái điều chỉnh tăng 1.000 đồng lên 88.000 – 92.000 đồng/kg, tùy loại.

- Ảnh 1.

Giá heo mảnh tăng ở chợ đầu mối TP HCM

Do giá heo mảnh tăng nên thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng được điều chỉnh tăng đáng kể. Cụ thể, thịt nạc dăm tăng 5.000 đồng lên 125.000 đồng/kg, giò sau tăng 3.000 đồng lên 78.000 đồng/kg, ba rọi tăng 5.000 đồng lên 140.000 đồng/kg. 

Còn các mặt hàng khác vẫn ổn định so với cuối tuần trước, trong đó có thịt đùi 90.000 đồng/kg, sườn non 150.000 đồng/kg, cốt lết 90.000 đồng/kg, giò trước 80.000 đồng/kg.

Theo thương lái, sở dĩ giá heo hơi từ các hộ chăn nuôi lẻ đang tăng giá mạnh là do các cơ sở sản xuất tăng tốc thu mua nguyên liệu thịt heo để chế biến chả lụa, giò lụa phục vụ Tết Nguyên đán. Do đó, giá heo sắp tới sẽ còn tiếp tục tăng cho đến Tết.

