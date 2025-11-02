HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế Tiêu dùng

Giá heo hơi hôm nay, 2-11: Thông tin đáng chú ý từ chợ đầu mối

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Heo hơi của các công ty đưa đến các cơ sở giết mổ tại TP HCM vừa tăng lên 60.000 đồng/kg đối với heo loại 1, heo hơi loại 2 là 53.000 đồng/kg.

Sáng 2-11, theo thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), lượng heo về chợ đêm qua đạt 403 tấn, tăng khoảng 15 tấn so với hôm trước. 

Giá heo hơi tại các trại chăn nuôi của doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg. Cụ thể, heo loại 1 lên mức 60.000 đồng/kg, còn heo loại 2 ở mức 53.000 đồng/kg.

Đối với heo hơi từ các trại nhỏ lẻ của hộ dân, giá cũng tăng mạnh. Heo chất lượng thấp được thu mua ở mức 50.000 đồng/kg, trong khi heo loại tốt đã leo lên ngang bằng giá của doanh nghiệp, đạt 60.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay, 2-11: Giá heo hơi leo lên 60.000 đồng/kg - Ảnh 1.

Heo mảnh bán tại chợ đầu mối ở TP HCM

Điều đáng chú ý là dù giá heo hơi tăng, giá heo mảnh tại chợ đầu mối vẫn giữ nguyên. Heo mảnh loại 1 hiện bán ra 60.000 đồng/kg, tương đương giá heo hơi, còn loại 2 giữ ở 58.000 đồng/kg. 

TIN LIÊN QUAN

Giá các phần pha lóc cũng ổn định: đùi heo 65.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg, cốt lết 65.000 đồng/kg, nạc dăm 105.000 đồng/kg, giò trước 55.000 đồng/kg, giò sau 48.000 đồng/kg, ba rọi 105.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, việc heo mảnh loại 1 bán ra bằng giá heo hơi khiến họ chịu lỗ, do chi phí vận chuyển và giết mổ tăng. Tuy nhiên, họ vẫn có lợi nhuận nhờ chênh lệch 5.000 – 8.000 đồng/kg ở heo mảnh loại 2. 

Nguyên nhân giá khó tăng được cho là sức mua trên thị trường còn yếu, người tiêu dùng vẫn thắt chặt chi tiêu nên đầu ra thịt heo chưa cải thiện đáng kể dù nguồn cung đã dồi dào hơn.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 31-10: Đồng loạt giảm giá ở nhiều địa phương

Giá heo hơi hôm nay, 31-10: Đồng loạt giảm giá ở nhiều địa phương

(NLĐO) – Giá heo hơi trong nước được điều chỉnh giảm nhưng ngược lại các thị trường lân cận Việt Nam lại tăng khá mạnh.

Giá heo hơi hôm nay, 29-10: Bất ngờ với giá thịt heo ở chợ đầu mối

(NLĐO) – Sau khi giá heo hơi của các công ty chăn nuôi được điều chỉnh tăng thì đến lượt các hộ nuôi nhỏ lẻ cũng có giá tăng theo.

Giá heo hơi hôm nay, 28-10: Tăng mạnh ở nhiều địa phương

(NLĐO) – Giá heo hơi hôm nay 28-10 ở trong nước có tăng, có giảm. Tuy nhiên, khu vực biên giới của Trung Quốc, một số địa phương có giá tăng đáng kể.

chợ đầu mối chăn nuôi chợ heo hơi heo trại heo mảnh đầu mối
