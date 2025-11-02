Giá heo hơi hôm nay, 2-11: Thông tin đáng chú ý từ chợ đầu mối

Sáng 2-11, theo thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TP HCM), lượng heo về chợ đêm qua đạt 403 tấn, tăng khoảng 15 tấn so với hôm trước.

Giá heo hơi tại các trại chăn nuôi của doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng 2.000 đồng/kg. Cụ thể, heo loại 1 lên mức 60.000 đồng/kg, còn heo loại 2 ở mức 53.000 đồng/kg.

Đối với heo hơi từ các trại nhỏ lẻ của hộ dân, giá cũng tăng mạnh. Heo chất lượng thấp được thu mua ở mức 50.000 đồng/kg, trong khi heo loại tốt đã leo lên ngang bằng giá của doanh nghiệp, đạt 60.000 đồng/kg.

Heo mảnh bán tại chợ đầu mối ở TP HCM

Điều đáng chú ý là dù giá heo hơi tăng, giá heo mảnh tại chợ đầu mối vẫn giữ nguyên. Heo mảnh loại 1 hiện bán ra 60.000 đồng/kg, tương đương giá heo hơi, còn loại 2 giữ ở 58.000 đồng/kg.

Giá các phần pha lóc cũng ổn định: đùi heo 65.000 đồng/kg, sườn non 120.000 đồng/kg, cốt lết 65.000 đồng/kg, nạc dăm 105.000 đồng/kg, giò trước 55.000 đồng/kg, giò sau 48.000 đồng/kg, ba rọi 105.000 đồng/kg.

Theo các thương lái, việc heo mảnh loại 1 bán ra bằng giá heo hơi khiến họ chịu lỗ, do chi phí vận chuyển và giết mổ tăng. Tuy nhiên, họ vẫn có lợi nhuận nhờ chênh lệch 5.000 – 8.000 đồng/kg ở heo mảnh loại 2.

Nguyên nhân giá khó tăng được cho là sức mua trên thị trường còn yếu, người tiêu dùng vẫn thắt chặt chi tiêu nên đầu ra thịt heo chưa cải thiện đáng kể dù nguồn cung đã dồi dào hơn.