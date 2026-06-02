Giá heo hơi hôm nay, 2-6: Giá giảm mạnh ở chợ đầu mối

Ngày 2-6, thông tin từ thương lái, sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) tăng 17 tấn so với cuối tuần trước, lên 361 tấn. Giá heo mảnh tại chợ đầu mối loại 1 được thương lái điều chỉnh giảm 2.000 đồng còn 80.000 đồng/kg, heo mảnh loai 2 giảm 1.000 đồng còn 75.000 đồng/kg.

Giá heo mảnh, heo pha lóc đều giảm

Do giá heo mảnh giảm nên giá heo pha lóc tại chợ đầu mối cũng được thương lái điều chỉnh giảm khá mạnh từ 3.000 – 10.000 đồng/kg. Cụ thể, thịt đùi giảm 3.000 đồng còn 80.000 đồng/kg, nạc dăm giảm mạnh 10.000 đồng còn 110.000 đồng/kg, ba rọi giảm 5.000 đồng còn 120.000 đồng/kg.

Trong đợt điều chỉnh giá lần này có một số mặt hàng vẫn giữ mức giá như cuối tuần trước: Sườn non 155.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, giò trước 80.000 đồng/kg, giò sau 70.000 đồng/kg.

Tạo ảnh từ AI

Theo thương lái, sở dĩ giá thịt heo tuần này giảm đáng kể là giá heo hơi ở tất cả các vùng miền đều giảm giá liên tục. Hơn 10 ngày qua, giá heo hơi từ các công ty chăn nuôi lớn đã giảm từ 3.000 – 4.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại khu vực miền Bắc dao động từ 67.000 - 70.000 đồng/kg, Bắc Trung Bộ 66.000 - 69.000 đồng/kg, Nam Trung Bộ từ 64.000 - 66.000 đồng/kg, Đông Nam Bộ 66.000 - 68.000 đồng/kg và Tây Nam Bộ 64.000 - 67.000 đồng/kg.