Giá heo hơi hôm nay, 29-5: Giảm hầu hết ở các vùng miền

Ngày 29-5, theo thông tin từ thường lái, sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) tăng 7 tấn so với 2 ngày trước, lên 353 tấn. Giá heo mảnh tại chợ đầu mối ổn định, dao động từ 78.000 - 82.000 đồng/kg.

Do giá heo mảnh ổn định nên thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối vẫn giữ mức như đầu tuần, thịt đùi 85.000 đồng/kg, sườn non 155.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò trước 80.000 đồng/kg, giò sau 73.000 đồng/kg.

Chỉ duy nhất mặt hàng có biến động giá đợt này là thịt ba rọi, giảm giá mạnh đến 5.000 đồng, còn 125.000 đồng/kg.

Thông tin thương lái cũng cho biết tuy giá heo hơi các vùng miền đều giảm đáng kể nhưng giá heo mảnh, heo pha lóc vẫn chưa giảm theo là do nguồn cung về chợ đầu mối chưa nhiều nên người bán cố gắng giữ giá thêm vài phiên chợ. Có khả năng cuối tuần này, khi số lượng heo nhập về chợ đầu mối tăng lên sẽ kéo giá thịt heo giảm xuống, mức giảm sẽ khá mạnh từ 5.000 đồng/kg.

Còn theo thông tin từ các công ty chăn nuôi lớn, giá heo hơi tại các vùng miền trong tuần này được điều chỉnh giảm đáng kể. Cụ thể, khu vực miền Bắc giá heo hơi của công ty giảm 3.000 đồng so với tuần trước, còn 67.000 – 71.000 đồng/kg; Bắc Trung Bộ giảm 3.000 đồng, còn 67.000 – 69.000 đồng/kg; Nam Trung bộ giảm 1.000 đồng, còn 64.000 – 67.000 đồng/kg; Đông Nam Bộ giảm 2.000 đồng, còn 66.000 – 69.000 đồng/kg; Tây Nam Bộ giảm 3.000 đồng, còn 64.000 – 68.000 đồng/kg.