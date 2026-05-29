HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Giá heo hơi hôm nay, 29-5: Giảm hầu hết ở các vùng miền

Tin-ảnh: Nguyễn Hải

(NLĐO) – Tuy giá heo hơi tại các vùng miền đều giảm đáng kể nhưng giá thịt heo ở chợ đầu mối TPHCM vẫn "neo" ở mức cao

Ngày 29-5, theo thông tin từ thường lái, sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) tăng 7 tấn so với 2 ngày trước, lên 353 tấn. Giá heo mảnh tại chợ đầu mối ổn định, dao động từ 78.000 - 82.000 đồng/kg.

Do giá heo mảnh ổn định nên thịt heo pha lóc tại chợ đầu mối vẫn giữ mức như đầu tuần, thịt đùi 85.000 đồng/kg, sườn non 155.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò trước 80.000 đồng/kg, giò sau 73.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29 - 5 2026: Giảm giá tại các vùng miền - Ảnh 1.

Chỉ duy nhất mặt hàng có biến động giá đợt này là thịt ba rọi, giảm giá mạnh đến 5.000 đồng, còn 125.000 đồng/kg.

Thông tin thương lái cũng cho biết tuy giá heo hơi các vùng miền đều giảm đáng kể nhưng giá heo mảnh, heo pha lóc vẫn chưa giảm theo là do nguồn cung về chợ đầu mối chưa nhiều nên người bán cố gắng giữ giá thêm vài phiên chợ. Có khả năng cuối tuần này, khi số lượng heo nhập về chợ đầu mối tăng lên sẽ kéo giá thịt heo giảm xuống, mức giảm sẽ khá mạnh từ 5.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29 - 5 2026: Giảm giá tại các vùng miền - Ảnh 2.

Đồ họa AI

Còn theo thông tin từ các công ty chăn nuôi lớn, giá heo hơi tại các vùng miền trong tuần này được điều chỉnh giảm đáng kể. Cụ thể, khu vực miền Bắc giá heo hơi của công ty giảm 3.000 đồng so với tuần trước, còn 67.000 – 71.000 đồng/kg; Bắc Trung Bộ giảm 3.000 đồng, còn 67.000 – 69.000 đồng/kg; Nam Trung bộ giảm 1.000 đồng, còn 64.000 – 67.000 đồng/kg; Đông Nam Bộ giảm 2.000 đồng, còn 66.000 – 69.000 đồng/kg; Tây Nam Bộ giảm 3.000 đồng, còn 64.000 – 68.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay, 27-5: Tăng giảm thất thường

Giá heo hơi hôm nay, 27-5: Tăng giảm thất thường

(NLĐO) – Tuần qua, giá heo hơi các vùng miền đều tăng từ 1.000 – 3.000 đồng/kg. Tuy nhiên, từ tuần này giá heo hơi các khu vực đều giảm trở lại.

Giá heo hơi hôm nay, 17-5: Chợ đầu mối giảm đáng kể

(NLĐO) – Giá heo mảnh, heo pha lóc tại chợ đầu mối ở TPHCM giảm đáng kể, trong đó nhiều mặt hàng giảm đến 5.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay, 13-5: Miền Bắc tăng tới 8.000 đồng/kg sau một tuần

(NLĐO) – Một tuần qua, giá heo hơi khu vực phía Bắc được các công ty chăn nuôi quy mô lớn điều chỉnh tăng liên tiếp 3 lần.

chợ đầu mối heo hơi giá heo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo