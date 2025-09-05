HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá heo hơi nhích tăng, chợ buôn hết lo ế

Lê Thúy

(NLĐO) - Chợ đầu mối bán heo hơi ở miền Bắc bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau quãng thời gian ế ẩm.

Những ngày gần đây, giá heo hơi bắt đầu có xu hướng tăng trở lại. Ngày 5-9, giá heo hơi tăng thêm từ 1.000 - 2.000 đồng/kg, đưa lên mức giá giao dịch trung bình 3 miền ở ngưỡng từ 53.000 - 58.000 đồng/kg.

Giá heo hơi nhích tăng, chợ buôn hết lo ế- Ảnh 1.

Giá heo hơi bắt đầu tăng trở lại

Ông Nguyễn Thế Chinh, Trưởng Ban quản lý chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam, tỉnh Ninh Bình, cho biết giá heo hơi tại chợ đang giao dịch ở ngưỡng 55.000 - 56.000 đồng/kg, cao hơn khoảng 5.000 đồng/kg so với trước kỳ nghỉ lễ 2-9 vừa qua. Đặc biệt, khách hàng mua buôn đổ về chợ sau lễ tăng mạnh từ 20-30%, trung bình giao dịch khoảng 1.000 con/ngày.

"Tình hình giao dịch sôi động hơn. Trước đó, do lo sợ dịch tả heo châu Phi nên dù mỗi ngày khoảng 1.000 con heo về chợ nhưng buôn bán rất ế ẩm, chỉ giao dịch được khoảng 500 con" - ông Chinh cho hay.

Theo ông Chinh, nguồn cung heo từ miền Bắc và miền Trung đổ về chợ khá dồi dào, không lo ngại thiếu thịt heo sau dịch bệnh hoành hành.

Giá heo hơi tăng trở lại do dịch tả heo châu Phi giảm dần, thị trường hồi phục tích cực

Theo ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong năm 2025, bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra rải rác trong 6 tháng đầu năm, sau đó gia tăng và phát sinh nhiều trong tháng 7-2025 (chiếm 86,3% tổng số heo phải tiêu hủy từ đầu năm đến nay); bệnh xảy ra chủ yếu ở khu vực chăn nuôi nông hộ với số lượng bình quân 7-8 con/hộ nuôi. Từ đầu tháng 8-2025 đến nay, dịch bệnh có xu hướng giảm dần.

Hiện nay, toàn quốc đang có dịch bệnh dịch tả heo châu Phi xảy ra tại 32 tỉnh, thành phố chưa qua 21 ngày (2 tỉnh/thành phố đã qua 21 ngày gồm Hải Phòng và Cà Mau).

Trong đó, 4 địa phương gồm Đồng Tháp, Vĩnh Long, Thái Nguyên, Tây Ninh - mỗi tỉnh chỉ còn 1 xã có dịch với tổng số lợn tiêu hủy dưới 100 con; 6 địa phương gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Lâm Đồng, An Giang, TP Cần Thơ và TP HCM - mỗi địa phương còn từ 3-9 xã có dịch với tổng số lợn tiêu hủy dưới 600 con.

Có 9 tỉnh bị dịch nặng hơn gồm: Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi với diện dịch rộng, xảy ra ở nhiều xã và số lợn phải tiêu hủy nhiều (trên 28.000 con).

    Thông báo