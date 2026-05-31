Giá heo mảnh hôm nay, 31-5: Các vùng miền tiếp tục giảm

Ngày 31-5, nhiều doanh nghiệp chăn nuôi quy mô lớn tiếp tục điều chỉnh giảm giá heo hơi tại hầu hết khu vực trên cả nước, với mức giảm phổ biến 1.000 đồng/kg đối với heo loại 1.

Tại miền Bắc, giá heo hơi loại 1 giảm còn 70.000 đồng/kg, thấp hơn 1.000 đồng so với trước đó. Trong khi đó, heo loại 2 vẫn được giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg.

Khu vực Bắc Trung Bộ cũng ghi nhận xu hướng đi xuống khi giá heo loại 2 giảm 1.000 đồng, còn 66.000 đồng/kg. Giá heo loại 1 được giữ nguyên ở mức 69.000 đồng/kg.

Ở phía Nam, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm giá heo loại 1. Cụ thể, tại Nam Trung Bộ, giá heo loại 1 giảm còn 66.000 đồng/kg, trong khi heo loại 2 duy trì ở mức 64.000 đồng/kg.

Tại Đông Nam Bộ, giá heo loại 1 giảm 1.000 đồng, còn 68.000 đồng/kg; heo loại 2 ổn định ở mức 66.000 đồng/kg. Tương tự, khu vực Tây Nam Bộ ghi nhận giá heo loại 1 giảm xuống 67.000 đồng/kg, còn heo loại 2 vẫn giữ mức 64.000 đồng/kg.

Giá heo hơi giảm liên tục

Theo đó, giá heo hơi trong khoảng 10 ngày qua được các các công ty điều chỉnh giảm 3 lần với mức giảm tổng cộng từ 3.000 – 4.000 đồng/kg.

Sản lượng heo mảnh nhập về chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn (TPHCM) giảm 10 tấn so với hai ngày trước còn 343 tấn. Giá heo mảnh loại 1 ổn định ở mức 82.000 đồng/kg, heo mảnh loai 2 giảm 2.000 đồng còn 76.000 đồng/kg.

Tuy giá heo mảnh tại chợ đầu mối có giảm nhưng nhiều mặt hàng thịt heo pha lóc lại được thương lái cố gắng không giảm mà giữ mức giá như hai ngày trước.

Theo đó mặt hàng sườn non vẫn giữ mức giá 155.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg, nạc dăm 120.000 đồng/kg, giò trước 80.000 đồng/kg, ba rọi 125.000 đồng/kg.

Đợt điều chỉnh giá lần này tại chợ đầu mối chỉ có hai mặt hàng thịt heo pha lóc là được thương lái giảm từ 2.000 – 3.000 đồng/kg, gồm: mặt hàng thịt đùi giảm 2.000 đồng còn 83.000 đồng/kg, giò sau giảm 3.000 đồng còn 70.000 đồng/kg.