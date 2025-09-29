Ngày 29-9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra hành vi đánh bạc.

Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi đánh bạc.

Các đối tượng gồm: Trương Văn Lâm (SN 1970), Nguyễn Thị Hậu (SN 1978), Nguyễn Văn Phường (SN 1983), Đỗ Vãn Thạnh (SN 1989; cùng trú khu phố Trường An 1, phường Hoài Nhơn); Trần Mau (SN 1978), Lê Thị Hoài Trinh (SN 1979; cùng trú khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn); Nguyễn Thành Chương (SN 1983) và Phan Thị Nam (SN 1979; cùng trú khu phố Ca Công, phường Hoài Nhơn Đông).

Chiều 26-9, Công an phường Hoài Nhơn bắt quả tang 8 đối tượng trên đang đánh bạc bằng hình thức xóc bầu cua tại khu vực rừng keo thuộc khu phố Mỹ An 1, phường Hoài Nhơn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 19 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo công an, sới bạc này hoạt động tinh vi để đối phó cơ quan chức năng. Nhóm thường di chuyển bằng taxi, xe ôm hoặc đi bộ vào nghĩa địa, rừng vắng; thay đổi địa điểm liên tục và bố trí người cảnh giới từ xa, gây nhiều khó khăn cho công tác triệt phá.