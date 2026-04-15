Thời sự

Gia Lai: Bị ong đốt khi tuần tra rừng, một người tử vong, nhiều người bị thương

Đức Anh

(NLĐO) - Trong lúc tuần tra rừng, 5 nhân viên bị đàn ong tấn công, một người tử vong, nhiều người nhập viện.

Chiều 15-4, một lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai xác nhận đơn vị vừa tiếp nhận tin báo về vụ nhiều nhân viên bảo vệ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn bị ong đốt, gây thương vong.

Gia Lai: Bị ong đốt khi tuần tra rừng, một người tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 1.

Một trong những nạn nhân bị ong vây tấn công khi tuần tra rừng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ cùng ngày, Công an phường nhận được tin báo có 5 nhân viên bảo vệ rừng bị ong tấn công tại khu vực rừng núi Long Mỹ, khu phố Long Thành, phường Quy Nhơn Tây.

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng, tổ tuần tra bảo vệ rừng gồm 5 người: H.Th.V. (SN 1986, trú phường Quy Nhơn Bắc), Ng.V.T. (SN 1986), Ph.B.H. (SN 1976), Ng.Q.H. (SN 1980; cùng trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) và L.P.Đ. (SN 1983; trú phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) thực hiện nhiệm vụ tại khoảnh 7, tiểu khu 352 thì bất ngờ bị một đàn ong (chưa xác định chủng loại) tấn công.

Hậu quả, ông V. tử vong tại chỗ. Các nạn nhân còn lại được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã tiếp nhận 3 trường hợp bị ong đốt, trong đó 1 người đang điều trị, 2 người được theo dõi thêm. Một trường hợp khác được điều trị tại Trung tâm Y tế phường.

Hiện thi thể nạn nhân tử vong đã được đưa về Trạm Bảo vệ rừng Long Mỹ để phục vụ công tác khám nghiệm. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Người phụ nữ bị đàn ong đốt nguy kịch dù nhảy xuống sông

Người phụ nữ bị đàn ong đốt nguy kịch dù nhảy xuống sông

(NLĐO) - Thấy người nhà bắt ong mật, người phụ nữ đứng ở dưới xem. Không ngờ đàn ong mật bất ngờ tấn công khiến chị nguy kịch.

Cụ ông 74 tuổi ở Đồng Tháp bị ong đốt hơn 100 mũi đã tử vong

(NLĐO) - Dù được bệnh viện nỗ lực điều trị nhưng cụ ông 74 tuổi bị ong đốt ở Đồng Tháp đã không qua khỏi.

2 mẹ con ở Cà Mau bị ong đốt, 1 người tử vong

(NLĐO) - Trên đường trở về nhà sau khi đem cơm cho chồng, một phụ nữ và con trai ở Cà Mau bị ong vò vẽ đốt hàng chục vết.

