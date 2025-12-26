Mạo danh nhân viên 1 tập đoàn lớn, dụ chuyển tiền hưởng “hoa hồng” 3%/ngày

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Mạo danh nhân viên 1 tập đoàn lớn, dụ chuyển tiền hưởng “hoa hồng” 3%/ngày

Đức Anh

(NLĐO) – Tin vào lời mời đầu tư sinh lời 3% mỗi ngày từ tài khoản Facebook mạo danh nhân viên một tập đoàn, một phụ nữ ở Gia Lai suýt chuyển 50 triệu đồng.

Chiều 26-12, Công an xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết vừa phối hợp với ngân hàng kịp thời ngăn chặn một vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mạo danh nhân viên Tập đoàn V., hứa hẹn trả hoa hồng lên đến 3% mỗi ngày.

Mạo danh Vingroup, dụ chuyển tiền hưởng “hoa hồng” 3%/ngày - Ảnh 1.

Chị N.T.N. được cán bộ Công an xã Chư Sê tuyên truyền, giải thích về thủ đoạn lừa đảo qua mạng của kẻ gian

Trước đó, chiều 24-12, Công an xã Chư Sê nhận tin báo từ phòng giao dịch một ngân hàng trên địa bàn về việc có khách hàng đến làm thủ tục chuyển tiền nghi bị lừa đảo. 

Thời điểm này, khách hàng là chị N.T.N., trú xã Al Bá, đến phòng giao dịch yêu cầu chuyển tiền để nhận hoa hồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Chư Sê cử cán bộ nhanh chóng có mặt tại phòng giao dịch để xác minh vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, chị N.T.N. cho biết quen biết với một tài khoản Facebook có tên "Hữu Thành". Người này tự giới thiệu là nhân viên Tập đoàn V – công ty quỹ tiết kiệm nội bộ. Qua xác minh, đây là thông tin giả.

Theo lời mời chào, đối tượng đề nghị chị N.T.N. tham gia "quỹ tiết kiệm nội bộ" để hưởng hoa hồng cao, lên tới 3%/ngày. Sau đó, kẻ lừa đảo hướng dẫn chị đến phòng giao dịch chuyển 50 triệu đồng vào tài khoản do đối tượng cung cấp để nhận tiền hoa hồng.

Trong quá trình tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, nhận thấy có dấu hiệu lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã kịp thời trình báo Công an xã Chư Sê.

Xác định đây là vụ việc lừa đảo, Công an xã Chư Sê đã giải thích, khuyến cáo chị N.T.N. không tiếp tục chuyển tiền, dừng liên lạc và không thực hiện theo yêu cầu của kẻ lừa đảo.

Tin liên quan

Giả danh “con gái” nhắn tin qua Facebook để lừa chuyển tiền

Giả danh “con gái” nhắn tin qua Facebook để lừa chuyển tiền

(NLĐO) – Nhận được cuộc gọi và tin nhắn của các đối tượng lừa đảo đóng giả con gái qua Facebook nhờ chuyển cho khách hàng 90 triệu đồng, chị L.T.M đi vay tiền khắp nơi để gửi vào số tài khoản mà "con gái” yêu cầu.

Lâm Đồng liên tục phát hiện trường hợp mạo danh Sở Y tế

(NLĐO) - Từ khi phát hiện trường hợp mạo danh, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã chuyển cơ quan chức năng xử lý nhưng đến nay tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Cái kết với 2 người mạo danh phóng viên hoạt động báo chí

(NLĐO) – Từ giấy giới thiệu của 1 hội không phải là cơ quan báo chí, 2 người này đã "tác nghiệp" tại nhiều địa phương, đơn vị và bị phát hiện, xử lý.

chiếm đoạt tài sản tập đoàn vingroup công an xã tài khoản facebook nhân viên ngân hàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo