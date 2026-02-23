Doanh thu 900 tỉ đồng trong dịp Tết, du lịch Gia Lai khởi sắc đầu năm

Ngày 23-2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai cho biết trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 9 ngày (từ 14 đến 22-2), toàn tỉnh ước đón 848.000 lượt khách du lịch, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng 117.000 lượt, tăng 25,5%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 900 tỉ đồng.

Đông đảo du khách tham quan Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua

Trong dịp cao điểm, hệ thống giao thông được vận hành với tần suất lớn để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Từ ngày 16-2 đến 22-2, có khoảng 216 chuyến bay đến các sân bay Phù Cát và Pleiku, trung bình 24 chuyến/ngày, chủ yếu kết nối với Hà Nội và TP HCM.

Cùng thời gian, Ga Diêu Trì và Ga Quy Nhơn đón 252 chuyến tàu hỏa đi, đến, bình quân 28 chuyến/ngày, góp phần tạo thuận lợi cho dòng khách đến và rời địa phương.

Từ ngày 9-2 đến 20-2, nhiều hoạt động mừng Xuân Bính Ngọ được tổ chức trên địa bàn tỉnh như chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa, khánh thành cụm linh vật, các hoạt động kỷ niệm lịch sử, sự kiện thể thao và võ thuật.

Nhiều bảo tàng, di tích, khu – điểm tham quan mở cửa xuyên Tết, thu hút đông đảo người dân và du khách. Tổng lượt khách tham quan tại các khu, điểm du lịch và không gian lễ hội ước đạt 731.000 lượt, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước. Lượng khách tập trung đông vào đêm giao thừa, các lễ hội đầu xuân và những ngày cao điểm.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, hoạt động kinh doanh lưu trú và dịch vụ trong dịp Tết diễn ra ổn định. Các cơ sở chấp hành nghiêm quy định về niêm yết giá, bảo đảm chất lượng phục vụ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm và phòng cháy chữa cháy. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho du khách được tăng cường, không xảy ra vụ việc phức tạp.

Kết quả tăng trưởng khả quan dịp đầu năm được kỳ vọng sẽ tạo động lực để ngành du lịch Gia Lai tiếp tục bứt phá trong năm 2026, từng bước nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định vị thế điểm đến của khu vực Nam Trung bộ - Tây Nguyên.