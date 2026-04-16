Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 4 dự án điện gió, điện mặt trời

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 4 dự án điện gió, điện mặt trời

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận cho nhà đầu tư thực hiện 4 dự án năng lượng tái tạo với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng.

Ngày 16-4, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận các nhà đầu tư thực hiện 4 dự án điện gió, điện mặt trời với tổng số vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp thuận nhà đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư EMI, Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 là nhà đầu tư thực hiện 3 dự án Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1, 1A, 2 và Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3.

Trong đó, 3 dự án điện mặt trời Nhơn Hòa 1, 1A và 2 có tổng diện tích gần 275 ha nằm trên địa bàn xã Ia Le với tổng công suất 188 MW. Riêng dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 sẽ sử dụng 27,3 ha trên địa bàn xã Ia Le và xã Chư Pưh, tổng công suất lắp đặt là 42MW.

Theo các quyết định, cả 4 dự án trên sẽ được khởi công vào tháng 11-2026 và đến tháng 8-2028 sẽ hoàn thiện, đưa vào vận hành.

Gia Lai thu hút 5 . 000 Tỉ đồng vào 4 dự án năng lượng tái tạo năm 2026 - Ảnh 1.

Tỉnh Gia Lai mới chấp thuận đầu tư 4 dự án điện gió, điện mặt trời với tổng vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng

Các dự án với mục tiêu cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giảm tổn thất điện năng trong truyền tải điện. Cùng với đó, các dự án sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, giải quyết việc làm cho người dân tại khu vực có dự án triển khai.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát triển khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất tiếp theo đảm bảo phù hợp quy hoạch chung xã Ia Le và xã Chư Pưh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy hoạch năng lượng, thỏa thuận đấu nối hệ thống điện quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành điện gió. Ngoài ra, Sở này sẽ giám sát việc triển khai lắp đặt thiết bị, công nghệ của dự án đảm bảo an toàn vận hành và phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy định về hoạt động điện lực; thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thi công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Đối với UBND xã Ia Le, xã Chư Pưh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thông báo cho nhà đầu tư thực hiện bố trí kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực dự án; hướng dẫn nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo theo quy định.

Nghiêm cấm chuyển nhượng dự án

UBND tỉnh Gia Lai đặc biệt yêu cầu nhà đầu tư .không được chuyển nhượng dự án; không được chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào kể cả cổ phần hoặc phần vốn góp trong công ty/doanh nghiệp dự án, trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền…

Tin liên quan

Tìm "chủ" cho dự án điện gió ngoài khơi

Tìm "chủ" cho dự án điện gió ngoài khơi

Điện gió ngoài khơi dự kiến chiếm khoảng 4% công suất điện năng sản xuất toàn quốc vào năm 2030, song đến nay chưa có dự án nào triển khai

"Tối hậu thư" của Sở Xây dựng Quảng Trị về cầu tạm của doanh nghiệp điện gió

(NLĐO) - Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị yêu cầu doanh nghiệp điện gió tháo dỡ phần đường và cống tạm chắn dòng chảy trước ngày 15-11

Bà Rịa - Vũng Tàu trước cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi

(NLĐO)- Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có nhiều điều kiện để phát triển điện gió ngoài khơi, đi kèm đó cũng đầy khó khăn, thách thức. Việc chia sẻ kiến thức trong lĩnh vực này sẽ là cơ sở để địa phương nghiên cứu định hướng phát triển trong tương lai

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo