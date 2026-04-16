Gia Lai chấp thuận nhà đầu tư thực hiện 4 dự án điện gió, điện mặt trời

Ngày 16-4, UBND tỉnh Gia Lai đã chấp thuận các nhà đầu tư thực hiện 4 dự án điện gió, điện mặt trời với tổng số vốn đầu tư gần 5.000 tỉ đồng.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai đã có quyết định chấp thuận nhà đầu tư là Liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư EMI, Công ty Cổ phần Điện gió Nhơn Hòa 1 và Công ty Cổ phần Năng lượng Nhơn Hòa 2 là nhà đầu tư thực hiện 3 dự án Nhà máy điện mặt trời Nhơn Hòa 1, 1A, 2 và Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3.

Trong đó, 3 dự án điện mặt trời Nhơn Hòa 1, 1A và 2 có tổng diện tích gần 275 ha nằm trên địa bàn xã Ia Le với tổng công suất 188 MW. Riêng dự án Nhà máy điện gió Nhơn Hòa 3 sẽ sử dụng 27,3 ha trên địa bàn xã Ia Le và xã Chư Pưh, tổng công suất lắp đặt là 42MW.

Theo các quyết định, cả 4 dự án trên sẽ được khởi công vào tháng 11-2026 và đến tháng 8-2028 sẽ hoàn thiện, đưa vào vận hành.

Các dự án với mục tiêu cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; đảm bảo nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và giảm tổn thất điện năng trong truyền tải điện. Cùng với đó, các dự án sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, giải quyết việc làm cho người dân tại khu vực có dự án triển khai.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát triển khai các thủ tục giao đất, cho thuê đất tiếp theo đảm bảo phù hợp quy hoạch chung xã Ia Le và xã Chư Pưh.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục theo quy hoạch năng lượng, thỏa thuận đấu nối hệ thống điện quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật chuyên ngành điện gió. Ngoài ra, Sở này sẽ giám sát việc triển khai lắp đặt thiết bị, công nghệ của dự án đảm bảo an toàn vận hành và phù hợp với Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và quy định về hoạt động điện lực; thực hiện kiểm tra, giám sát quá trình thi công, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng.

Đối với UBND xã Ia Le, xã Chư Pưh chịu trách nhiệm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thông báo cho nhà đầu tư thực hiện bố trí kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thực hiện giải phóng mặt bằng khu vực dự án; hướng dẫn nhà đầu tư triển khai dự án đảm bảo theo quy định.