Thời sự

Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng vùng biên giới

Hoàng Thanh

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm đối tượng phá rừng ở khu vực biên giới, và các đối tượng liên quan

Ngày 14-3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết ông Dương Mah Tiệp, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra hiện trường, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng tại tiểu khu 930, xã Ia Púch.

Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch và UBND xã Ia Púch chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ phá rừng. Các đơn vị cần rà soát diện tích rừng bị thiệt hại, củng cố hồ sơ để phục vụ công tác xử lý theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng khu vực biên giới

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi xâm hại tài nguyên rừng. 

Các lực lượng quản lý, bảo vệ rừng phải chủ động nắm tình hình tại cơ sở, nhất là ở những khu vực có nguy cơ xảy ra vi phạm.

UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân chưa làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng trong phạm vi lâm phần được giao quản lý. 

Kết quả điều tra và xử lý vụ việc phải được tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để theo dõi và chỉ đạo trong thời gian tới.

Diện tích lớn rừng tại xã Ia Púch bị phá nát

Trước đó, Báo Người Lao Động đã thông tin trong quá trình tuần tra bảo vệ rừng, lực lượng chức năng phát hiện một khu vực tại lô 7, khoảnh 2, tiểu khu 930, lâm phần quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, bị chặt phá trái phép khoảng 2.000 m2, 37 cây gỗ tự nhiên, thuộc quy hoạch rừng sản xuất.

Vừa xảy ra vụ phá rừng phòng hộ ở Đắk Lắk

Vừa xảy ra vụ phá rừng phòng hộ ở Đắk Lắk

(NLĐO) – Kiểm tra vụ phá rừng phòng hộ, cơ quan chức năng còn phát hiện hàng chục cây bằng lăng, gỗ hương bị khoanh bầu, nghi chờ vận chuyển đi nơi khác trồng.

Quảng Bình: Phá rừng để... trồng rừng, một người bị phạt 37,5 triệu đồng

(NLĐO) - Một cá nhân ở Quảng Bình bị xử phạt hành chính 37,5 triệu đồng vì chặt phá trái phép gần 2.000 m² rừng tự nhiên. Mục đích là lấy đất... trồng rừng keo.

Diễn biến nóng vụ phá rừng với nhiều điều khó hiểu ở Đắk Nông

(NLĐO) - Vụ phá rừng phòng hộ được cho là có tổ chức nhưng hiện chưa cơ quan nào đứng ra nhận trách nhiệm.

