Gia Lai có nhiều ưu đãi cho 4 nhà máy điện gió bị Bộ Công an điều tra

Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cung cấp hồ sơ 32 nhà máy điện gió, điện mặt trời để phục vụ điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các tỉnh, thành phố.



EVN phải cung cấp toàn bộ hồ sơ đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện; hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu, công nhận ngày vận hành thương mại; hồ sơ kiểm định, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hệ thống đo đếm điện năng và kiểm tra công suất lắp đặt thực tế tại 32 nhà máy điện trên cả nước.

4 nhà máy điện gió được tỉnh Gia Lai áp dụng nhiều chính sách ưu đãi

Trong đó, riêng tỉnh Gia Lai có 4 nhà máy là điện gió Hưng Hải (huyện Kông Chro); điện gió Cửu An (thị xã An Khê); điện gió Ia Le 1 (huyện Chư Pưh) và điện gió Ia Bang 1 (huyện Chư Prông).

Trong đó, nhà máy điện gió Hưng Hải Gia Lai do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Phong điện Gia Lai làm chủ đầu tư, công suất 100MW, tổng vốn đầu tư trên 3.700 tỉ đồng; nhà máy điện gió Cửu An do Công ty CP điện gió Cửu An làm chủ đầu tư, công suất 46,2MW, tổng mức đầu tư 1.700 tỉ đồng; nhà máy điện gió Ia Le 1 do Công ty CP Đầu tư - Phát triển điện gió Cao Nguyên 1 làm chủ đầu tư, công suất 100MW, tổng mức đầu tư trên 4.020 tỉ đồng; nhà máy điện gió Ia Bang 1, do Công ty CP Điện gió Ia Bang làm chủ đầu tư, công suất 50MW, tổng vốn 2.200 tỉ đồng.

Từ năm 2020, các dự án đã được khởi công. Tại các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND tỉnh Gia Lai đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho chủ đầu tư về tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp…

Đặc biệt, tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng đã để một số dự án đã thi công khi chưa hoàn tất thủ tục về việc xin giao đất, cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, thi công một phần trên diện tích đất lâm nghiệp.

Các dự án này ngay từ khi triển khai đã vấp phải nhiều khiếu nại của người dân về việc bồi thường, hỗ trợ đối với phần đất nông nghiệp. Đặc biệt tại nhà máy điện gió Ia Le 1, người dân liên tục khiếu kiện kéo dài liên quan đến công tác thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ trong hành lang an toàn cột tháp gió.