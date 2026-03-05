Gia Lai công bố lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027

Ngày 5-3, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 đối với các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 sẽ được tổ chức trong 2 ngày 27 và 28-6.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Gia Lai năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-6, với 3 môn bắt buộc.

Cụ thể, sáng 27-6, thí sinh thi môn Ngữ văn, chiều thi môn Tiếng Anh. Sáng 28-6, thi môn Toán; riêng chiều 28-6, thí sinh đăng ký dự thi vào các trường chuyên sẽ thi thêm môn chuyên.

Đối tượng dự tuyển là học sinh đã hoàn thành chương trình hoặc tốt nghiệp THCS. Các trường THPT trên địa bàn tỉnh tuyển sinh bằng hai phương thức: thi tuyển hoặc xét tuyển. Chỉ tiêu tuyển sinh từng trường do Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai phân bổ, căn cứ số lượng học sinh lớp 9 và điều kiện thực tế.

Đối với phương thức thi tuyển, học sinh đăng ký dự thi từ ngày 20 đến 30-5, với 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Tiếng Anh. Thí sinh đăng ký vào trường chuyên phải dự thi thêm bài thi môn chuyên theo quy định.

Kết quả kỳ thi dự kiến công bố trước ngày 7-7. Sau đó, các trường sẽ xét trúng tuyển và hoàn thành công tác tuyển sinh trước ngày 20-7.

Đối với các trường tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, thí sinh đăng ký từ ngày 6 đến 10-7. Việc xét tuyển diễn ra từ ngày 10 đến 15-7, căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong 4 năm THCS cùng các chế độ ưu tiên theo quy định.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, công tác tuyển sinh lớp 10 được triển khai theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh và học sinh trong quá trình đăng ký và theo dõi kết quả tuyển sinh.