Thời sự

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp tại 65 xã, phường

Đức Anh

(NLĐO) - UBND tỉnh Gia Lai đã công bố tình huống khẩn cấp tại 65 xã, phường để tập trung cứu hộ, khắc phục hậu quả bão số 13.

Chiều 10-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó và khắc phục hậu quả bão số 13 tại 65 xã, phường trên địa bàn.

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp sau thiệt hại nặng do bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 1.

Cơn bão số 13 Kalmaegi khiến hàng loạt căn nhà ở Gia Lai bị sập hoàn toàn


Theo thống kê ban đầu, bão số 13 gây thiệt hại rất nghiêm trọng: 2 người chết, 12 người bị thương; 1.035 nhà bị thiệt hại hoàn toàn; hơn 7.750 nhà hư hỏng rất nặng; 8.073 nhà hư hỏng nặng; hơn 32.833 nhà bị thiệt hại một phần và hơn 10.322 nhà bị ngập nước. Ngoài ra, 92 tàu thuyền bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 138 chiếc hư hỏng; 496 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng; hơn 590 lồng, bè bị lật, trôi; 13.927 ha cây trồng bị thiệt hại.

Cơ sở hạ tầng trên toàn tỉnh bị tàn phá nặng nề: nhiều khu dân cư, công trình giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, viễn thông và điện lực hư hỏng ở nhiều mức độ. Hệ thống cây xanh, công trình công cộng gãy đổ hàng loạt; giao thông chia cắt; điện mất trên diện rộng; thông tin liên lạc gián đoạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đời sống người dân.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương huy động tối đa lực lượng cứu hộ, cứu nạn; ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân; nhanh chóng đánh giá thiệt hại toàn diện để khôi phục hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế. Các điểm ở tạm thời an toàn cần được tổ chức ngay để hỗ trợ người dân mất nhà, đồng thời tiếp tục cảnh báo, giám sát nguy cơ sạt lở, cháy nổ do sự cố điện và thiên tai tiếp diễn.

Tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh đóng vai trò then chốt trong việc điều động phương tiện, nhân lực di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, triển khai cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp; hỗ trợ dọn dẹp môi trường, phòng chống dịch bệnh sau bão.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung khôi phục sản xuất, giám sát môi trường sau lũ; hướng dẫn người dân phục hồi nông nghiệp; triển khai các giải pháp cấp bách về nguồn nước sạch và xử lý sự cố các công trình thủy lợi. Sở Xây dựng rà soát, đánh giá toàn bộ công trình hạ tầng, khẩn trương khắc phục những tuyến đường bị sạt lở, đảm bảo giao thông thông suốt.

Gia Lai công bố tình huống khẩn cấp sau thiệt hại nặng do bão số 13 Kalmaegi - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng trao quà cho người dân Gia Lai bị thiệt hại trong cơn bão số 13 

UBND tỉnh yêu Gia Lai cầu tất cả sở, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường phối hợp chặt chẽ, huy động mọi nguồn lực để khắc phục nhanh nhất hậu quả bão lũ; thường xuyên báo cáo về cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh và Văn phòng thường trực phòng chống thiên tai để tổng hợp.

Tin liên quan

Cận cảnh Miền Trung - Tây Nguyên tan hoang sau bão số 13 Kalmaegi; lo mưa lũ, sạt lở

(NLĐO) - Bão số 13 Kalmaegi là cơn bão mạnh, di chuyển nhanh, gây thiệt hại nặng nề trên dải đất miền Trung - Tây Nguyên chỉ trong chưa đầy 48 giờ quần thảo.

Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng cho Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi

(NLĐO)- Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỉ đồng cho 3 tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi.

Chủ tịch tỉnh Gia Lai: “Nhà tôi cũng phải ăn mì tôm nhiều ngày vì cúp điện”

(NLĐO) – Thiệt hại về số nhà sập, tốc mái và hư hỏng tại Gia Lai trong cơn bão số 13 tăng gấp nhiều lần so với thống kê ban đầu.

tỉnh Gia Lai tình huống khẩn cấp thiên tai khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi
