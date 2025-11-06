Gia Lai cưỡng chế sơ tán 100% người dân khỏi vùng nguy hiểm

Sáng 6-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành công điện khẩn yêu cầu huy động tối đa lực lượng để di dời dân khỏi vùng nguy hiểm hoàn thành trước 10 giờ sáng, trước khi bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, bão số 13 là cơn bão rất mạnh, có thể gây gió mạnh cấp 12–14, sóng cao 7–9 m và mưa to từ 200–400 mm, có nơi trên 600 mm; nguy cơ ngập sâu, sạt lở và lũ quét tại các vùng trũng, sườn núi rất lớn.

Các tàu cá của ngư dân ở khu vực nguy hiểm đã được neo đậu ở nơi an toàn

Tỉnh Gia Lai yêu cầu thành lập ngay các tổ công tác xuống tận thôn, khu phố để rà soát và cưỡng chế sơ tán 100% hộ dân vùng nguy hiểm, nhất là tại những nhà tạm, ven biển, ven sông, khu neo đậu, lồng bè; hoàn thành công tác sơ tán trước 10 giờ sáng 6-11. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu, thuyền và lồng bè; không để dân quay về khi chưa an toàn.



Tại các địa phương phía Tây như An Khê, Mang Yang, Kbang, Kông Chro, công điện nhấn mạnh phương án ứng phó sạt lở, bố trí nơi tránh trú an toàn cho người dân sống sườn đồi, khe suối. Lực lượng quân đội, công an và dân quân tự vệ được điều động về các xã xung yếu, sẵn sàng phương tiện cứu hộ cứu nạn và giữ chốt chặn các tuyến giao thông có nguy cơ sạt trượt.



Tỉnh Gia Lai kiên quyết đưa những người dân ở vùng nguy hiểm đến nơi an toàn

Các cơ quan chức năng phải duy trì trực 24/24 để cập nhật tình hình và báo cáo kịp thời. UBND tỉnh cảnh báo "Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật nếu để xảy ra thiệt hại về người và tài sản do chủ quan, lơ là, chậm trễ hoặc không tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo".