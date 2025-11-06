HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Bão số 13 - cơn bão "hết sức bất thường"

NHÓM PHÓNG VIÊN

Phó Thủ tướng cho rằng đây là cơn bão "hết sức bất thường", do vậy cần đặt công tác phòng chống trong "tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn"

Bão số 13 với tên quốc tế Kalmaegi sẽ đi vào khu vực vùng biển TP Đà Nẵng - Khánh Hòa; khoảng đêm 6-11 (sau 21 giờ) đến sáng sớm ngày 7-11, bão đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, sau đó di chuyển sang Lào, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan dần. Ngày 5-11, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia phát đi thông tin như trên.

Xác lập kế hoạch ứng phó

Theo trung tâm này, từ chiều tối 6-11, trên đất liền ven biển từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk gió mạnh dần lên, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-12 (trọng tâm là phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Để ứng phó với bão mạnh này, ngay từ sáng 5-11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, chủ trì cuộc họp trực tiếp kết nối trực tuyến với các tỉnh, thành phố. 

Phó Thủ tướng cho rằng đây là cơn bão "hết sức bất thường", do vậy cần đặt công tác phòng chống trong "tình trạng khẩn cấp hơn và nguy hiểm hơn".

Bão số 13 - cơn bão "hết sức bất thường" - Ảnh 1.

Hàng trăm tàu cá đã vào neo đậu an toàn ở luồng vào cảng neo đậu tàu cá Quy Nhơn, Gia Lai trước bão số 13. Ảnh: ĐỨC ANH

Tại cuộc họp, các chỉ đạo cùng kế hoạch ứng phó thiên tai được xác lập như bảo đảm an toàn và kiểm soát tài sản cho người dân, công tác vận hành hồ chứa trước khả năng mưa lớn, cấm tàu thuyền ra khơi... Trong đó, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho hay đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn 59.379 phương tiện/317.997 lao động di chuyển tránh bão.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng nhận định bão số 13 là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, đổ bộ vào đất liền với cường độ mạnh mang theo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4.

Trong ngày 5-11, ghi nhận tại nhiều địa phương dự báo bão số 13 sẽ đi qua, lực lượng quân đội, công an, dân quân, đoàn viên thanh niên... đến từng thôn, xóm kiểm tra khu vực xung yếu, giúp người dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây cối...

Chủ động trước mọi tình huống

Tính đến trưa 5-11, tỉnh Quảng Ngãi đã kêu gọi toàn bộ hơn 6.000 tàu cá đến nơi an toàn. Tại vùng biển Dung Quất có tàu hàng nước ngoài bị mắc cạn, xuất hiện lỗ thủng, nước tràn vào, tỉnh đã chỉ đạo đơn vị liên quan triển khai phương án cần thiết để ứng cứu và ứng phó sự cố tràn dầu nếu xảy ra.

Cùng ngày, trong công điện khẩn, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ phương án phòng chống bão, lũ; kiểm tra vùng trũng thấp, khu vực đang sạt lở sau 2 đợt mưa lũ vừa qua cũng như nơi có nguy cơ sạt lở cao, đặc biệt là khu vực phía Tây.

Tương tự, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu khẩn trương rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét để lên phương án sơ tán người dân, không để xảy ra cô lập hoặc thiếu lương thực, nước uống, thuốc men. 

Lực lượng quân sự, công an, biên phòng được yêu cầu hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, sẵn sàng cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Bão số 13 - cơn bão "hết sức bất thường" - Ảnh 2.

Lực lượng dân quân, bộ đội giúp người dân Quảng Ngãi gia cố nhà cửa trước khi bão số 13 đổ bộ. Ảnh: TỬ TRỰC

Tại Gia Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai kích hoạt toàn bộ lực lượng ứng phó, trong đó, phân công lãnh đạo tỉnh, sở, ngành phụ trách từng địa bàn để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống. 

Tỉnh dự kiến số lượng sơ tán khoảng 100.000 hộ với gần 350.000 dân. Để hỗ trợ, địa phương sẽ chi 50.000 đồng/người/ngày cho người dân di dời xen kẽ và 20.000 đồng/người/ngày cho hộ dân tiếp nhận người di dời…

Tại tỉnh Lâm Đồng, ông Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát toàn bộ hệ thống hồ, đập trên địa bàn tỉnh - yêu cầu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân vùng thiên tai. 

Với tỉnh Đắk Lắk, Sở Chỉ huy tiền phương ứng phó với bão và mưa lớn do bão gây ra đã được thành lập tại trụ sở UBND tỉnh (cơ sở 2). Trong chiều 5-11, các đoàn công tác của Sở Chỉ huy đã kiểm tra công tác ứng phó với bão tại các cảng cá, điểm xung yếu, khu vực có khả năng chịu tác động sạt lở do bão.

Sát cánh cùng các động thái trên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chỉ đạo thành lập 6 tổ cơ động trên bờ, 2 tổ cơ động trên sông và 5 tổ tuyên truyền. Đồng thời, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu và giúp dân phòng chống bão. 

An toàn cho học sinh

Nhiều địa phương đã có kế hoạch bảo đảm an toàn cho học sinh. Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi thông báo từ chiều 6-11, toàn bộ các cơ sở giáo dục trên địa bàn cho học sinh nghỉ học, cho đến khi có thông báo mới. Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn bộ cơ sở giáo dục thuộc 58 xã, phường khu vực phía Đông của tỉnh cho học sinh nghỉ học từ chiều 5 đến hết 7-11.

TP HCM cũng sẵn sàng phương án sơ tán học sinh, giáo viên đến nơi an toàn; di dời hồ sơ, trang thiết bị đến địa điểm khô ráo trước khi có bão, lũ lụt.

Ngoài ra, tạm hoãn các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh trước, trong và sau khi bão diễn ra cho đến khi công tác bảo đảm an toàn trở lại bình thường. Phương án học trực tuyến cũng được sở này tính toán...


