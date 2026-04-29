Gia Lai: Đề xuất xây Hải đội Cảnh sát biển ở xã đảo Nhơn Châu

Sáng 29-4, lãnh đạo tỉnh Gia Lai phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam khảo sát, xác định vị trí quy hoạch xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu (Gia Lai).

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc góp ý vào phương án quy hoạch xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại xã đảo Nhơn Châu.

Đoàn công tác kiểm tra thực địa khu vực phía Nam – Tây Nam đảo, cách cảng Quy Nhơn khoảng 22 km. Theo đơn vị tư vấn, đây là vị trí có điều kiện thuận lợi về chiến lược, đáp ứng yêu cầu triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển và hỗ trợ cứu hộ, cứu nạn.

Phương án quy hoạch có diện tích khoảng 22,3 ha, gồm các hạng mục: Cầu cảng, đê chắn sóng, kè bảo vệ, vũng quay tàu, luồng tàu, hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, phòng cháy chữa cháy.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đề nghị tỉnh sớm thống nhất phương án quy hoạch, cập nhật vào các quy hoạch liên quan để bảo đảm đồng bộ khi triển khai.

Các ý kiến cũng tập trung vào việc bổ sung phương án cung cấp vật liệu xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối cầu cảng và điều chỉnh một số hạng mục phù hợp điều kiện thực tế.

Sau khảo sát, hai bên thống nhất chủ trương quy hoạch xây dựng Hải đội Cảnh sát biển tại Nhơn Châu, đồng thời giao các cơ quan chức năng phối hợp hoàn thiện thủ tục theo quy định để sớm triển khai dự án.

Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường năng lực thực thi pháp luật trên biển, củng cố quốc phòng – an ninh, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực đảo.