Lâm Đồng, Gia Lai đón du khách "xông đất" đầu năm 2026

Sáng 1-1, tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình Chào đón du khách đến Lâm Đồng năm mới 2026.



Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà lưu niệm cho du khách "xông đất" đầu năm 2026.

Chuyến bay đầu tiên đến tỉnh Lâm Đồng năm mới 2026 mang ký hiệu VN6172 từ TP HCM đáp xuống sân bay Liên Khương, chở theo hơn 200 hành khách.

Đón chuyến bay "xông đất" đầu năm có ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và đại diện các sở, ban, ngành, địa phương; Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng; Cảng Hàng không quốc tế Liên Khương; Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines).

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chào đón du khách tại sân bay Liên Khương.

Những vị khách "xông đất" đầu năm đã được tặng hoa, quà lưu niệm, thể hiện sự trân trọng của ngành du lịch địa phương, lan tỏa thông điệp khởi đầu thuận lợi cho một năm phát triển sôi động của du lịch Lâm Đồng.

Theo lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, chương trình nhằm đẩy mạnh quảng bá hình ảnh điểm đến Lâm Đồng thân thiện, an toàn, mến khách, góp phần thực hiện mục tiêu năm 2026 đón trên 25 triệu lượt khách.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng quà lưu niệm các du khách.

Các hoạt động chào đón du khách từ chuyến bay VN6172

Du khách thưởng thức đặc sản Lâm Đồng tại sân bay Liên Khương.

Năm 2025, ngành du lịch tại Lâm Đồng đón tổng lượt khách phục vụ đạt 20,7 triệu lượt, tăng 18,1% so với cùng kỳ, vượt 115% kế hoạch, trong đó có 1,287 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 40%. Doanh thu từ du lịch ước đạt 56.800 tỉ đồng. Năm 2026, ngành du lịch tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đón trên 25 triệu lượt khách du lịch.

Cùng ngày, tại Cảng hàng không Phù Cát, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Gia Lai phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến tỉnh bằng đường hàng không trong năm 2026.

Chuyến bay VN1392 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, khởi hành từ Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM), đã đưa 185 hành khách đến Cảng hàng không Phù Cát trong ngày đầu năm mới. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi sự kiện chào đón du khách khi Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL Gia Lai cùng các đơn vị tổ chức lễ đón tặng hoa cho hành khách trên chuyến bay mang số hiệu VN1392 đến Gia Lai.

Đại diện lãnh đạo Sở VH-TT-DL Gia Lai, Cảng hàng không Phù Cát, Vietnam Airlines và Hiệp hội Du lịch Gia Lai đã tặng hoa, gửi lời chúc mừng năm mới đến các hành khách và phi hành đoàn, tạo ấn tượng thân thiện, mến khách.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Gia Lai, lễ đón khách du lịch đầu năm là hoạt động thường niên của ngành du lịch địa phương, mở đầu cho chuỗi sự kiện hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026. "Thông qua hoạt động này, Gia Lai muốn gửi đi thông điệp về một điểm đến năng động, thân thiện và hội nhập, luôn sẵn sàng chào đón du khách trong và ngoài nước" – bà Chung cho biết.

Năm 2025, Gia Lai đón khoảng 12,4 triệu lượt khách du lịch, doanh thu ước đạt 29.000 tỉ đồng. Năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu đón 15 triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt khoảng 35.000 tỉ đồng.