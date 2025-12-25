Gia Lai: Dự án 1.780 tỉ đồng phát sinh nợ xấu, bị đề xuất chấm dứt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Gia Lai: Dự án 1.780 tỉ đồng phát sinh nợ xấu, bị đề xuất chấm dứt

Đức Anh

(NLĐO) – Gia hạn vẫn ì ạch, dự án nghỉ dưỡng Phương Mai Bay Resort 1.780 tỉ đồng ở Gia Lai để phát sinh nợ xấu, buộc cơ quan quản lý đề xuất chấm dứt hoạt động

Sáng 25-12, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cho biết vừa có văn bản đề xuất UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Phương Mai Bay Resort, do Công ty CP Phương Mai Bay làm chủ đầu tư, vì chậm tiến độ kéo dài và không khắc phục được các vi phạm theo quy định pháp luật.

- Ảnh 1.

Nơi triển khai dự án Phương Mai Bay Resort

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế, dự án Phương Mai Bay Resort được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018, điều chỉnh năm 2021, với quy mô hơn 30 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 1.780 tỉ đồng, định hướng xây dựng khu du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao. Tiến độ thực hiện dự án từ tháng 7-2018 đến tháng 7-2024 và đã được gia hạn thêm 24 tháng.

Tuy nhiên, sau khi gia hạn, dự án vẫn triển khai rất chậm. Dù nhiều lần được cơ quan chức năng đôn đốc, nhắc nhở và từng bị xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng vào năm 2023 nhưng tiến độ thực hiện không có chuyển biến tích cực. 

Trên thực địa, chủ đầu tư mới chỉ hoàn thành một số hạng mục nhỏ như biệt thự mẫu, kè chắn cát, bãi đỗ xe và một số công trình kế thừa từ dự án trước.

Do không phát sinh hạng mục xây dựng mới trong thời gian dài, tháng 8-2024, Ban Quản lý Khu kinh tế đã ban hành quyết định ngừng hoạt động toàn bộ dự án trong thời hạn 12 tháng. Tuy nhiên, đến nay, khi thời hạn ngừng hoạt động đã hết, Công ty CP Phương Mai Bay vẫn chưa có báo cáo khắc phục lý do ngừng hoạt động theo quy định.

Ngoài việc chậm tiến độ, dự án còn vướng các khoản vay lớn tại ngân hàng. Khu đất thực hiện dự án đã được thế chấp để bảo đảm các khoản vay tổng cộng hơn 220 tỉ đồng tại ngân hàng. Do không có khả năng trả nợ đúng hạn, ngân hàng đã khởi kiện và sau đó chuyển nhượng khoản nợ cho các công ty mua bán nợ. Đến nay, việc xử lý các khoản vay vẫn chưa đạt được sự thống nhất giữa các bên liên quan.

CLIP: Sau nhiều năm triển khai, dự án Phương Mai Bay Resort vẫn chỉ là khu đất gần như trống trơn

Tại cuộc họp với các sở, ngành vào cuối tháng 7-2025, các đơn vị đã thống nhất thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định tại Luật Đầu tư 2020. Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế đề xuất UBND tỉnh giao đơn vị này chủ trì triển khai các thủ tục pháp lý cần thiết để chấm dứt hoạt động Dự án Phương Mai Bay Resort.

Tin liên quan

Đề xuất chế tài đối với dự án điện chậm tiến độ

Đề xuất chế tài đối với dự án điện chậm tiến độ

(NLĐO)- Bên cạnh việc áp dụng chế tài, cần tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư để đảm bảo tiến độ và chất lượng khi triển khai các dự án điện lực.

6 dự án chậm tiến độ, nguy cơ lãng phí tại Đà Nẵng vào diện thanh tra

(NLĐO) – Thanh tra Đà Nẵng quyết định lập 4 đoàn công tác do các Phó Chánh Thanh tra thành phố làm Trưởng đoàn để rà soát các dự án chậm tiến độ.

Lâm Đồng: Đưa việc rà soát, xem xét xử lý 203 dự án chậm tiến độ vào diện theo dõi

(NLĐO) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao các sở ngành, địa phương khẩn trương xử lý khó khăn, vướng mắc đối với 203 dự án trên địa bàn.

Dự án nợ xấu du lịch nghỉ dưỡng chấm dứt dự án tinh Gia Lai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo