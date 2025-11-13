HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kinh tế TP HCM

Đức Anh

(NLĐO) - Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và thúc đẩy chuyển đổi số, Gia Lai đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kinh tế TP HCM

Chiều 13-11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với Đại học Kinh tế TP HCM (UEH). Buổi làm việc do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang chủ trì, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan tham dự.

Gia Lai hợp tác với Đại học Kinh tế TP HCM đào tạo nhân lực chất lượng cao - Ảnh 1.

UBND tỉnh Gia Lai ký kết hợp tác với Đại học Kinh tế TP HCM về đào tạo

Thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và chuyển đổi số của tỉnh trong giai đoạn mới.

Hai bên thống nhất triển khai nhiều nội dung hợp tác trọng tâm, gồm: đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; tư vấn, nghiên cứu và phản biện chính sách; hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo, xây dựng đô thị thông minh và mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu.

Đại học Kinh tế TP HCM cam kết phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo phù hợp thực tiễn địa phương, nhất là đào tạo sau đại học, bồi dưỡng ngắn hạn và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp cơ sở trong bối cảnh Gia Lai thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao năng lực đào tạo và nghiên cứu của UEH, đồng thời nhấn mạnh Gia Lai có nhiều tiềm năng nổi bật về du lịch, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và các dự án trọng điểm đang triển khai, cần nguồn nhân lực chất lượng cao để khai thác hiệu quả.

Việc hợp tác với Đại học Kinh tế TP HCM được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, thúc đẩy nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế - xã hội, qua đó tăng năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cho tỉnh Gia Lai.

Tin liên quan

Việt Nam - Mỹ hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao

Việt Nam - Mỹ hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao

Chiều 31-3, tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam nhất quán coi Mỹ là đối tác hàng đầu

Việt Nam - Nga mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ hạt nhân

(NLĐO)- Theo thông tin từ Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Đoàn đại biểu Việt Nam do Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt dẫn đầu vừa đến thăm Viện nghiên cứu hạt nhân quốc gia MEPhI.

thỏa thuận hợp tác nhân lực chất lượng cao đội ngũ cán bộ Đại học Kinh tế thúc đẩy chuyển đổi số
