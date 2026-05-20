Gia Lai lên kế hoạch cưỡng chế sau loạt bài “thi hành án kiểu… cho có”

Ngày 20-5, Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã ban hành thông báo cưỡng chế thi hành án đối với ông Phan Trinh Châu (trú thôn Hiệp An, xã An Lương, tỉnh Gia Lai).

Lối đi nhà ông Thành bị chặn bởi 2 trụ bê-tông kéo lưới B40 của ông Châu

Theo kế hoạch, ngày 29-5, cơ quan chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế buộc ông Châu thực hiện nghĩa vụ theo bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Cụ thể, ông Châu bị buộc tháo dỡ 2 trụ bê-tông cốt thép kéo lưới B40 dựng chắn ngay lối vào nhà vợ chồng ông Lê Văn Thành – bà Hà Thị Thu (trú cùng địa phương), trên thửa đất số 539, tờ bản đồ số 39. Đồng thời, phải tháo dỡ thêm 3 trụ bê-tông khác cũng được dựng trái phép, gây cản trở lối đi của hộ ông Lê Văn Niên – bà Nguyễn Thị Sanh tại thửa đất số 540 cùng khu vực.

Không chỉ dừng lại ở việc tháo dỡ, quyết định cưỡng chế còn yêu cầu ông Châu chấm dứt hoàn toàn hành vi cản trở trái pháp luật đối với quyền sử dụng đất hợp pháp của các hộ dân nêu trên.

Chi phí cưỡng chế dự kiến khoảng 47 triệu đồng, do ông Châu chịu. Trường hợp đương sự vắng mặt hoặc không ủy quyền hợp pháp, việc cưỡng chế vẫn được tiến hành theo quy định.

Trước đó, Báo Người Lao Động đã đăng loạt bài "Khốn khổ vì thi hành án kiểu... cho có" với nội dung phản ánh về việc bản án có hiệu lực từ năm 2021, nhưng gia đình ông Lê Văn Thành (67 tuổi) vẫn mòn mỏi chờ được trả lại lối đi hợp pháp.

Theo hồ sơ, lối đi trước nhà ông Thành bị ông Châu rào chắn bằng trụ bê-tông và lưới B40. Ngày 23-3-2021, TAND huyện Phù Mỹ (nay là TAND khu vực 3, tỉnh Gia Lai) đã tuyên bản án số 47/2021/DS-ST, buộc ông Châu tháo dỡ vật cản và chấm dứt hành vi vi phạm.

Quyết định thi hành án được ban hành ngày 17-5-2021. Tuy nhiên, suốt nhiều năm sau đó, việc thi hành gần như "dậm chân tại chỗ".

Phải đến ngày 7-11-2024 – hơn 3 năm sau – cơ quan thi hành án cấp huyện mới tổ chức cưỡng chế. Tuy nhiên, cuộc cưỡng chế này bị người dân phản ánh là "nửa vời", chỉ yêu cầu chấm dứt hành vi cản trở, trong khi việc tháo dỡ vật cản và thi hành các nghĩa vụ khác lại không được thực hiện.

Việc chậm trễ thi hành án đã đẩy gia đình ông Thành vào tình cảnh khó khăn kéo dài. Lối đi bị chắn khiến cả gia đình phải đi vòng hàng trăm mét mỗi ngày.

Không chỉ riêng trường hợp này, hộ ông Lê Văn Niên cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, dù bản án liên quan đã có hiệu lực nhiều năm.