Vì sao Gia Lai đề xuất chấm dứt dự án nghỉ dưỡng gần 1.800 tỉ đồng?

Ngày 30-12, tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức, ông Phan Viết Hùng, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế (BQL KKT) tỉnh Gia Lai, cho biết BQL KKT đã đề xuất UBND tỉnh thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Phương Mai Bay Resort, do Công ty CP Phương Mai Bay làm chủ đầu tư, tổng vốn đăng ký 1.780 tỉ đồng.

Khu đất bên bờ biển Gia Lai, nơi triển khai dự án Phương Mai Bay Resort,

Theo ông Hùng, dự án được giao đất lần đầu cách đây hơn 10 năm, với diện tích khoảng 90 ha ven biển phía Đông tỉnh Gia Lai. Do không triển khai trong thời gian dài, UBND tỉnh đã thu hồi khoảng 2/3 diện tích đất.

Sau đó, tỉnh cho phép doanh nghiệp tiếp tục thực hiện dự án trên phần diện tích còn lại hơn 30 ha. Chủ đầu tư chuyển sang Công ty CP Phương Mai Bay. Doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp hơn 97 tỉ đồng tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, tiến độ triển khai vẫn rất chậm. BQL KKT tỉnh nhiều lần ban hành văn bản đôn đốc, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư nhưng không có chuyển biến rõ rệt.

Ngoài tác động của dịch COVID-19 và việc một số thủ tục trước đây thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Xây dựng, doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong tìm kiếm đối tác. Đáng chú ý, sau khi ông Nguyễn Văn Liêm, người giữ vai trò chủ chốt tại doanh nghiệp, bị bắt tạm giam để điều tra trong một vụ án khác, dự án gần như "đóng băng".

Dự án Phương Mai Bay Resort được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018, điều chỉnh năm 2021. Quy mô hơn 30 ha, định hướng xây dựng khu du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp tiêu chuẩn 5 sao. Tiến độ thực hiện đến tháng 7-2024 và đã được gia hạn thêm 24 tháng.

Dù được gia hạn, dự án vẫn không có hạng mục xây dựng mới. Năm 2023, chủ đầu tư bị xử phạt vi phạm hành chính 85 triệu đồng. Trên thực địa, dự án mới hoàn thành một số hạng mục nhỏ như biệt thự mẫu, kè chắn cát, bãi đỗ xe và các công trình kế thừa.

Tháng 8-2024, BQL KKT tỉnh Gia Lai ban hành quyết định ngừng hoạt động toàn bộ dự án trong 12 tháng. Đến nay, thời hạn ngừng hoạt động đã hết nhưng chủ đầu tư chưa có báo cáo khắc phục theo quy định.

Ngoài ra, dự án còn vướng các khoản vay ngân hàng hơn 220 tỉ đồng. Toàn bộ khu đất đã được thế chấp. Việc xử lý nợ chưa đạt được sự thống nhất giữa các bên.

Tại cuộc họp với các sở, ngành vào cuối tháng 7-2025, các đơn vị thống nhất thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo Luật Đầu tư năm 2020. Trên cơ sở đó, BQL KKT tỉnh Gia Lai đề xuất UBND tỉnh giao đơn vị này chủ trì triển khai các thủ tục pháp lý liên quan.

Công ty CP Phương Mai Bay được thành lập ngày 2-10-2009; đăng ký thay đổi thông tin doanh nghiệp lần gần nhất vào ngày 14-12-2023 (lần thứ 12). Doanh nghiệp có trụ sở tại số 78 Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai; Tổng Giám đốc là ông Nguyễn Hồng Lương. Công ty CP Phương Mai Bay được chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Thanh Niên Bình Định, có vốn điều lệ 368 tỉ đồng (tính đến ngày 26-12-2025). Về cơ cấu cổ đông: Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm nắm giữ 25% cổ phần (92 tỉ đồng); Công ty CP Hàng hải Bình Định và Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn mỗi đơn vị nắm giữ 15% cổ phần (55,2 tỉ đồng); Công ty CP Thanh Niên nắm giữ 9% cổ phần (33,12 tỉ đồng). Cổ đông cá nhân là ông Nguyễn Lâm nắm giữ 36% cổ phần (132,48 tỉ đồng). Trong số các cổ đông sáng lập có ông Nguyễn Văn Liêm. Ông Liêm từng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Thanh Niên; đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn và Công ty CP Hàng hải Bình Định (tháng 6-2021) và nắm giữ cổ phần tại Công ty CP Địa ốc Thủ Thiêm.



