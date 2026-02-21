HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Gia Lai mạnh tay đầu tư lớn chống lũ hạ du

Đức Anh

(NLĐO) - Với nguồn vốn hơn 2.675 tỉ đồng, Gia Lai quyết “mở đường cho nước”, xử lý điểm nghẽn dòng chảy và siết chặt quản lý hành lang bảo vệ đê.

Ngày 21-2, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa phê duyệt kế hoạch tăng cường năng lực tiêu thoát lũ hạ du sông Hà Thanh khu vực Quy Nhơn và Tuy Phước giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí hơn 2.675 tỉ đồng.

Gia Lai mạnh tay xử lý lấn chiếm, đầu tư lớn chống lũ hạ du - Ảnh 1.

Một khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai bị ngập lụt nặng trong trận mưa lũ lịch sử diễn ra vào tháng 11-2025

Mục tiêu của kế hoạch là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản người dân, chủ động kiểm soát rủi ro ngập lụt, không để tái diễn tình trạng ngập sâu gây thiệt hại lớn như các đợt mưa lũ trước đây. Việc nâng cao năng lực tiêu thoát lũ được xác định là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Kế hoạch được triển khai đồng bộ giữa giải pháp công trình và phi công trình. Về công trình, Gia Lai sẽ nạo vét, khơi thông các tuyến sông Trường Úc, sông Cát, sông Cây Me và nhánh Hà Thanh; xây dựng đê bờ tả nhánh Hà Thanh bảo vệ khu dân cư trọng điểm; từng bước hoàn thiện hệ thống đê sông Cát, sông Cây Me theo quy hoạch.

Đáng chú ý, giai đoạn 2027-2030, Gia Lai sẽ đầu tư xây dựng trục thoát lũ Huỳnh Mai để phân lũ sông Kôn từ đập An Thuận ra đầm Thị Nại, giảm áp lực cho hệ thống sông Hà Thanh - Trường Úc; xây dựng cầu vượt lũ trên đường Điện Biên Phủ thay thế tuyến giao thông kết hợp tràn hiện hữu, bảo đảm tiêu thoát lũ an toàn.

Song song đó, Gia Lai kiên quyết xử lý các vi phạm lấn chiếm hành lang bảo vệ đê, lòng sông, bãi sông. Riêng năm 2026 dự kiến giải tỏa 75 hộ dân vi phạm hành lang bảo vệ đê sông Cát, gồm 47 hộ tại Tuy Phước và 28 hộ tại phường Quy Nhơn Bắc. Quan điểm của tỉnh là không hợp thức hóa vi phạm cũ, không để phát sinh vi phạm mới.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch hơn 2.675 tỉ đồng, trong đó năm 2026 bố trí khoảng 280 tỉ đồng, giai đoạn 2027-2030 khoảng 2.395 tỉ đồng. UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê đầy đủ các hộ vi phạm và hộ nằm trong hành lang thoát lũ để tổ chức giải tỏa, bố trí tái định cư đúng quy định.

Mưa lũ lịch sử ở Gia Lai: Còn vài nơi vẫn bị chia cắt

Mưa lũ lịch sử ở Gia Lai: Còn vài nơi vẫn bị chia cắt

(NLĐO) – Đợt mưa lũ kéo dài hai ngày qua ở Gia Lai đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và có người thương vong

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước

(NLĐO) – Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ dâng cao đang khiến hàng chục ngàn hộ dân ở phía Đông tỉnh Gia Lai đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.

Thủ tướng chỉ đạo loạt giải pháp khắc phục hậu quả mưa lũ lịch sử ở Nam Trung Bộ

(NLĐO) - Thủ tướng yêu cầu các địa phương hoàn thành hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa trước 31-11; tái định cư cho các hộ có nhà bị sập đổ trước 31-1-2026.

