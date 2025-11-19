Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Cận cảnh mưa lũ lịch sử, hàng ngàn nhà dân Gia Lai chìm trong biển nước

Đức Anh

(NLĐO) – Mưa lớn kéo dài kết hợp với nước lũ dâng cao đang khiến hàng chục ngàn hộ dân ở phía Đông tỉnh Gia Lai đối mặt với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.

Sáng 19-11, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, tình trạng ngập lụt đang diễn trên diện rộng tại nhiều địa phương ở phía Đông tỉnh Gia Lai. Nước lũ tràn vào nhà dân, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn, gây thiệt hại nặng nề về tài sản.

- Ảnh 1.

Một khu dân cư ở phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai đang bị ngập lụt nặng

Tại các xã, phường như Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây…, nước tràn vào nhà dân bất ngờ, khiến hàng ngàn ô tô, xe máy chìm sâu trong lũ. 

Một số hộ dân phải di chuyển lên tầng cao hoặc dùng bè, thuyền tự cứu bản thân và tài sản.

Trước tình hình nguy cấp, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh Gia Lai cùng lực lượng tại chỗ đã được huy động để di dời người dân đến nơi an toàn. Công an tỉnh Gia Lai triển khai 11 trung đội xung kích với 534 cán bộ, chiến sĩ đến các vùng ngập sâu để hỗ trợ. 

Lực lượng chức năng đã kê cao tài sản, đưa người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm và phối hợp với công an cơ sở sơ tán hàng ngàn hộ ở xã Tuy Phước Đông và phường An Nhơn Nam.

Nước lũ đang dâng cao trên đường Nguyễn Mân, phường Quy Nhơn Đông, khiến nhiều người dân lo lắng

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cũng được tăng cường tại phường Quy Nhơn Bắc để tiếp cận các nhà dân đang bị ngập sâu.

Hiện tại, các địa phương vẫn tiếp tục mưa to đến rất to. Nước lũ chưa có dấu hiệu ngừng dâng, khiến hàng chục ngàn hộ dân phía Đông tỉnh Gia Lai đối mặt với nhiều khó khăn, lo lắng về an toàn tính mạng và tài sản. Lực lượng chức năng vẫn túc trực 24/24, triển khai các phương án cứu hộ, cứu nạn để hạn chế thiệt hại.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Gia Lai, trong 24-48 giờ tới (đến sáng 21-11), khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa 80-200 mm, vùng cục bộ trên 250 mm.

Sau đây là một số hình ảnh ngập lụt tại các địa phương ở phía Đông tỉnh Gia Lai:

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

- Ảnh 10.

- Ảnh 11.

- Ảnh 12.

- Ảnh 13.

- Ảnh 14.

- Ảnh 15.

- Ảnh 16.

- Ảnh 17.

- Ảnh 18.

- Ảnh 19.

- Ảnh 20.

- Ảnh 21.

- Ảnh 22.

- Ảnh 23.

- Ảnh 24.

- Ảnh 25.

- Ảnh 26.

- Ảnh 27.

- Ảnh 28.

- Ảnh 29.

- Ảnh 30.

clip 1

clip 2

Tin liên quan

Nước lũ dâng cao kỷ lục, Gia Lai khẩn cấp sơ tán hàng ngàn người dân trong đêm

Nước lũ dâng cao kỷ lục, Gia Lai khẩn cấp sơ tán hàng ngàn người dân trong đêm

(NLĐO) - Lũ lớn bất ngờ đổ về trong đêm ở Gia Lai khiến phường Quy Nhơn Bắc bị cô lập hoàn toàn, trong khi đó phường Quy Nhơn Nam xuất hiện sạt lở nguy hiểm.

Mưa to gây ngập lụt, Gia Lai kích hoạt kịch bản phòng chống lũ

(NLĐO) - Mực nước các sông ở Gia Lai vượt báo động, chính quyền tỉnh kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, sơ tán người dân vùng nguy hiểm.

Mưa lũ chia cắt nhiều khu vực ở Gia Lai, hàng trăm hộ dân bị cô lập

(NLĐO) - Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua đã khiến nhiều khu vực hạ lưu phía Đông tỉnh Gia Lai ngập sâu và giao thông bị chia cắt

mưa lớn kéo dài cứu nạn, cứu hộ khu vực nguy hiểm cảnh sát phòng cháy chữa cháy nước lũ dâng cao
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo