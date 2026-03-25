Gia Lai mạnh tay siết đầu tư công, không để thất thoát ngân sách

Ngày 25-3, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhằm nhận diện nguy cơ và đề ra giải pháp siết chặt quản lý, tránh thất thoát, lãng phí nguồn vốn đầu tư công.

Dự án đầu tư công đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỉ đồng.



Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh đây là lĩnh vực sử dụng nguồn lực rất lớn, tác động trực tiếp đến phát triển hạ tầng, tăng trưởng kinh tế và an sinh xã hội. Nếu quản lý tốt sẽ tạo động lực phát triển, ngược lại dễ phát sinh thất thoát, kéo dài tiến độ, giảm chất lượng công trình.

Theo đánh giá, nguy cơ lãng phí xuất hiện ở nhiều khâu, từ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đến lựa chọn nhà thầu, thi công và vận hành.

Trong đó, tình trạng xác định tổng mức đầu tư chưa sát thực tế; lựa chọn nhà thầu chưa đúng năng lực; chậm nghiệm thu, quyết toán; chưa chú trọng bảo trì công trình vẫn còn xảy ra.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn cho biết thời gian qua, công tác lập, thẩm định, quản lý thi công cơ bản đúng quy định, chất lượng từng bước nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại các khâu như khảo sát, thiết kế chưa đồng đều; dự toán chưa sát; tiến độ thi công chậm; năng lực một số nhà thầu hạn chế; hồ sơ nghiệm thu, hoàn công chưa đầy đủ.

Ở cơ sở, tình trạng "quy hoạch treo" vẫn diễn ra do chưa gắn với khả năng cân đối vốn, khiến dự án kéo dài, gây lãng phí đất đai và ngân sách. Bên cạnh đó, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục là "nút thắt" khi tiến độ bồi thường, tái định cư còn chậm, làm ảnh hưởng hiệu quả đầu tư.

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các sở, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn bộ quá trình đầu tư xây dựng; lựa chọn nhà thầu có năng lực thực chất; kiểm soát chặt nghiệm thu, quyết toán và chú trọng bảo trì công trình.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm, không để xảy ra tình trạng thông đồng, nâng khống khối lượng, chậm tiến độ hoặc thất thoát vốn đầu tư.

"Phòng, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cần tạo chuyển biến rõ rệt từ năm 2026" – ông Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh.