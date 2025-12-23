Chủ tịch UBND TPHCM ra "tối hậu thư" về giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 23-12, Chủ tịch UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2025.

Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; giám đốc các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, giám đốc các ban quản lý dự án tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là một trong các tiêu chí đánh giá cán bộ theo Quy định 366-QĐ/TW ngày 30-8-2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị..

Vừa qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM đã biệt phái công chức xuống cơ sở để hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng, qua đó thúc đẩy dự án, giải ngân vốn đầu tư công; Ảnh: NGỌC QUÝ

Do đó trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào ra việc đó, làm việc nào dứt việc đó, phân công phải đảm bảo nguyên tắc 6 rõ.



Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ; các công điện, chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; các quyết định của UBND TPHCM về giao Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án đầu tư công trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, công trình trọng điểm, liên vùng, dự án có tác động lan tỏa…

Kịp thời thay thế cán bộ, công chức năng lực yếu, trì trệ

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu; giám đốc các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố và giám đốc các ban quản lý dự án trực thuộc các sở, ban, ngành thành phố tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Người dân dọn dẹp nhường mặt bằng cho dự án bờ Bắc kênh Đôi. Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Có chế tài xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng giao mỏ không đúng đối tượng làm nảy sinh hoạt động mua đi bán lại tăng giá vật liệu.

Khẩn trương lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và theo từng tuần, từng tháng từ nay đến hết ngày 31-1-2026, phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ dự án và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án, coi đây là căn cứ đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công, không để tồn đọng khối lượng đã thực hiện nhưng không được thanh toán.

Đối với các sở được giao làm cơ quan thường trực của 3 Tổ công tác giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tăng cường giám sát, kiểm tra thực địa để "quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ"; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kết luận của các tổ trưởng tổ công tác.

Sở Tài chính áp dụng chuyển đổi số trong giám sát, kiểm tra, theo dõi đôn đốc tiến độ thực hiện giải ngân của các cơ quan, đơn vị; kịp thời đề xuất ban hành các giải pháp điều hành linh hoạt, sát với tình hình thực tiễn nhằm hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.