Gia Lai mở không gian cà phê - văn hóa cuối tuần để hút khách

Ngày 16-3, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã thống nhất chủ trương tổ chức thí điểm "Không gian Phiên cuối tuần Cà phê & Văn hóa Gia Lai", nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, quảng bá bản sắc địa phương và thu hút du khách trong trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026.

Quảng trường Đại Đoàn Kết, nơi dự kiến tổ chức thí điểm "Không gian Phiên cuối tuần Cà phê & Văn hóa Gia Lai"

Theo kế hoạch, chương trình sẽ được thí điểm trong thời gian 6 tháng, dự kiến từ tháng 3 đến hết tháng 8-2026, tổ chức vào các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hằng tuần. Địa điểm tại khu vực đường Anh hùng Núp, trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết, thuộc phường Pleiku.

Trong thời gian thí điểm, tỉnh Gia Lai không thu phí sử dụng mặt bằng, tạo điều kiện để đơn vị tổ chức tập trung nguồn lực đầu tư, triển khai các hoạt động trải nghiệm phục vụ người dân và du khách.

Không gian phiên cuối tuần sẽ bố trí các gian hàng theo hướng có chọn lọc, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương. Các gian hàng ưu tiên giới thiệu cà phê Gia Lai, sản phẩm trà, đặc sản ẩm thực và các không gian thưởng thức cà phê – trà kết hợp trải nghiệm văn hóa trà.

Bên cạnh đó, chương trình còn trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP, cùng nhiều sản phẩm đặc trưng của Gia Lai, bao gồm nông sản, hàng thủ công của các địa phương miền núi và ven biển.

Đối với khu ẩm thực, ban tổ chức ưu tiên các món ăn truyền thống, đặc sản địa phương và sản phẩm chế biến từ nông sản đặc trưng của từng vùng, qua đó góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Gia Lai. Các gian hàng kinh doanh đồ ăn nhanh hoặc những món phổ biến, ít mang dấu ấn địa phương sẽ được hạn chế tối đa.

Ngoài hoạt động mua sắm và thưởng thức ẩm thực, tỉnh GIa Lai cũng nghiên cứu tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa bản địa, biểu diễn và giao lưu Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên vào dịp cuối tuần.

Theo lãnh đạo tỉnh Gia Lai, việc hình thành "Phiên cuối tuần Cà phê & Văn hóa Gia Lai" kỳ vọng sẽ tạo thêm điểm nhấn văn hóa – du lịch đặc sắc, góp phần thu hút du khách, quảng bá hình ảnh vùng đất cao nguyên và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm đặc trưng của địa phương.