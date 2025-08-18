HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Gia Lai mở rộng xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc

Anh Tú

(NLĐO) - Gia Lai đang đẩy mạnh kết nối cung cầu, xúc tiến xuất khẩu để đưa nông sản chủ lực thâm nhập sâu vào thị trường Trung Quốc.

Sáng 18-8, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị xúc tiến xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc năm 2025. Sự kiện quy tụ hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đoàn doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Đây được xem là diễn đàn quan trọng để thúc đẩy hợp tác, mở ra những cơ hội xuất khẩu mới cho nông sản Gia Lai.

Gia Lai mở rộng xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc- Ảnh 1.

Đoàn doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu quy trình chế biến cà phê tại Công ty TNHH Sản xuất và Dịch vụ Tam Ba (xã Biển Hồ). Ảnh: Vũ Thảo

Tiềm năng lớn từ vùng đất đỏ bazan

Gia Lai có diện tích tự nhiên lớn thứ hai cả nước với gần một triệu ha đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó có khoảng 753 nghìn ha là đất đỏ vàng – loại đất giàu dinh dưỡng, thích hợp để phát triển cây công nghiệp dài ngày như cà phê, hồ tiêu, cao su, cây ăn quả và nhiều loại dược liệu giá trị cao. Tỉnh hiện đã hình thành nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, tạo lợi thế trong xây dựng chuỗi sản xuất – chế biến – tiêu thụ nông sản bền vững.

Những năm gần đây, Gia Lai không ngừng mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng các sản phẩm chủ lực như cà phê, chuối, sầu riêng, hồ tiêu, khoai lang… đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và đã hiện diện ở nhiều thị trường khó tính như EU, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản. Riêng năm 2024, cà phê và trái cây tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn, với kim ngạch xuất khẩu đạt lần lượt 640 triệu USD và 150 triệu USD.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai - khẳng định đây là dịp để doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tiếp cận thông tin, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh với thị trường Trung Quốc, đồng thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy dòng chảy thương mại song phương, gia tăng giá trị hàng hóa của tỉnh.

Gia Lai mở rộng xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc- Ảnh 2.

Vùng trồng sầu riêng của Công ty TNHH Cây ăn trái Thagrico Cao Nguyên tại xã Ia Tôr có diện tích 500 ha. Ảnh: Vũ Thảo

Theo thống kê, Trung Quốc hiện là một trong những thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Các sản phẩm được ưa chuộng gồm gỗ, sắn, cà phê, tiêu, mủ cao su và đặc biệt là trái cây tươi như chuối, chanh dây, sầu riêng. Bên cạnh xuất khẩu chính ngạch trái cây tươi, nhu cầu đối với sản phẩm chế biến sâu như trái cây sấy khô, nước ép cũng ngày càng tăng, mở ra dư địa lớn cho các doanh nghiệp Gia Lai.

Hạ tầng đồng bộ kết nối vùng

Không chỉ có lợi thế đất đai và khí hậu, Gia Lai còn sở hữu hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế và logistics. Tỉnh kết nối trực tiếp với cảng biển Quy Nhơn – cửa ngõ xuất khẩu quan trọng của miền Trung – và có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh thông thương với Campuchia, mở rộng giao thương ra thị trường ASEAN. 

Hệ thống giao thông gồm quốc lộ, tỉnh lộ, đường sắt, sân bay Pleiku và tuyến cao tốc liên vùng đang dần hoàn thiện, góp phần giảm chi phí vận chuyển và tăng khả năng cạnh tranh cho hàng hóa xuất khẩu.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, dù kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Gia Lai vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng GRDP 7,5%. Tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 2,3 tỉ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Đây là kết quả của nỗ lực cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và kiên trì định hướng "chính quyền phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm".

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai nhấn mạnh,l tỉnh luôn coi thành công của nhà đầu tư, doanh nghiệp là thành công của địa phương. Do đó, Gia Lai tập trung cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng khu, cụm công nghiệp; đồng thời cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, thuế, hải quan để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp ở Gia Lai đã khẳng định thương hiệu tại thị trường Trung Quốc, như Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH XNK Hoa Trang Gia Lai, Công ty TNHH TM & Chế biến Louis Dreyfus, Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai, Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Hưng Sơn… Đây là những đơn vị tiên phong trong việc xây dựng vùng nguyên liệu, phát triển công nghệ chế biến, đảm bảo truy xuất nguồn gốc minh bạch và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Gia Lai mở rộng xuất khẩu nông sản vào thị trường Trung Quốc- Ảnh 4.

Đoàn đến khảo sát vùng trồng chuối và khu sơ chế của Công ty Cổ phần Chăn nuôi Gia Lai, thuộc Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, tại xã Lơ Pang. Ảnh: Vũ Thảo

Hội nghị xúc tiến xuất khẩu nông sản Gia Lai – Trung Quốc năm 2025 không chỉ là sự kiện giao thương đơn thuần mà còn là bước khởi đầu để hai bên thiết lập những mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững. Với lợi thế về tài nguyên đất đai, vùng nguyên liệu rộng lớn, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và chính quyền đồng hành, Gia Lai đang trở thành điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai bày tỏ kỳ vọng thông qua hội nghị, các bên sẽ tăng cường trao đổi, hợp tác và liên kết để thúc đẩy phát triển nông sản xuất khẩu. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để khẳng định thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường Trung Quốc – thị trường rộng lớn, đầy tiềm năng và ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng.

Với quyết tâm đó, Gia Lai đang từng bước khẳng định vai trò "cầu nối nông sản Việt – Trung", đóng góp vào mục tiêu đưa nông sản Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.

Trước đó, ngày 17-8, đoàn doanh nghiệp tỉnh Quảng Tây gồm 32 thành viên đã trực tiếp khảo sát nhiều vùng nguyên liệu tại Gia Lai. Trong đó có vùng trồng chuối xã Lơ Pang của Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai, vùng chanh dây của HTX Nông nghiệp & Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai và vùng sầu riêng của Công ty TNHH MTV Cây ăn trái Thagrico Cao Nguyên. Đây là những sản phẩm nông sản có giá trị kinh tế cao, đang được thị trường Trung Quốc ưa chuộng.

Tại chuyến đi khảo sát, các doanh nghiệp Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu tại Gia Lai nhờ khí hậu thuận lợi, diện tích lớn; đồng thời ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp Gia Lai trong việc tổ chức sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu.


