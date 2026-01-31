HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Gia Lai: Nhiều cán bộ thiếu nghiêm túc khi họp trực tuyến

Đức Anh

(NLĐO) - Trước tình trạng một số cơ quan, địa phương tham dự họp trực tuyến chưa nghiêm túc, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản chấn chỉnh.

Ngày 31-1, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành văn bản về việc nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác chuẩn bị và tham dự các cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh, nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành trong môi trường số.

Gia Lai: Nhiều cán bộ thiếu nghiêm túc khi họp trực tuyến - Ảnh 1.

Một cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 26-1

Thời gian qua, các cuộc họp trực tuyến của UBND tỉnh Gia Lai được tổ chức thường xuyên, góp phần đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính kịp thời trong xử lý công việc, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp đơn vị hành chính và công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tuy nhiên, việc tham dự họp trực tuyến của một số cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là cấp xã, còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc họp và hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Một số tồn tại phổ biến được nêu rõ như: công tác chuẩn bị điều kiện kỹ thuật, đường truyền chưa bảo đảm; phân công lãnh đạo dự họp không đúng thành phần, không nắm chắc nội dung; thái độ tham dự thiếu nghiêm túc, còn làm việc riêng, rời khỏi vị trí, lúng túng khi được yêu cầu trao đổi, thảo luận.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác chuẩn bị và tham dự các cuộc họp trực tuyến; trực tiếp tham dự hoặc phân công lãnh đạo phụ trách đúng lĩnh vực, nắm chắc nội dung, tuyệt đối không "khoán trắng" cho bộ phận chuyên môn.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ điều kiện kỹ thuật; kiểm tra thiết bị, đường truyền trước mỗi cuộc họp; bố trí cán bộ kỹ thuật tại các điểm cầu để kịp thời xử lý sự cố, không để gián đoạn cuộc họp do nguyên nhân chủ quan.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật phục vụ họp trực tuyến; tham mưu ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh trong quý I-2026.

Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và đề xuất xem xét trách nhiệm đối với các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc.

Tin liên quan

Gia Lai thí điểm mô hình chiến lược dữ liệu phục vụ chuyển đổi số

Gia Lai thí điểm mô hình chiến lược dữ liệu phục vụ chuyển đổi số

(NLĐO) - Việc Gia Lai được lựa chọn triển khai mô hình điểm chiến lược dữ liệu mở ra cơ hội tiếp cận phương thức quản trị dữ liệu hiện đại, bài bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh

(NLĐO) - Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã kiểm tra dự án đường Nguyễn Văn Linh, công trình trọng điểm với tổng mức đầu tư 260 tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(NLĐO) – Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho ông Thái Đại Ngọc.

đơn vị hành chính ban hành quy chế chính quyền địa phương Chủ tịch UBND tỉnh hạ tầng kỹ thuật khắc phục hậu quả
